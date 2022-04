Elsa Zylberstein séparée d'Antoine de Caunes, 15 ans de plus qu'elle : "J'ai grandi avec lui"

Partenaires dans le film L'Homme est une femme comme les autres (1997), Elsa Zylberstein et Antoine de Caunes tombent immédiatement sous le charme l'un de l'autre. À l'époque, Antoine de Caunes a 44 ans, elle en a 29. "Avec lui, qui avait quinze ans de plus que moi, je suis passée de la petite fille à la femme. C'est la seule fois de mon existence où j'ai vécu avec un homme. Antoine est un être intense, cultivé et profond, qui m'a enseigné la droiture et l'élégance. J'ai grandi avec lui et je sais qu'aujourd'hui encore, où que je sois dans le monde, en cas de besoin, il sera toujours là pour moi, " confiait Elsa Zylberstein, au casting du film "À bras ouverts" diffusé ce 21 avril 2022 sur W9, à Paris Match.

En plus de trouver l'amour sur le tournage, Antoine de Caunes remporte en 1999 le César du meilleur acteur pour son rôle. Amoureux, il confiera ensuite un rôle central à sa compagne dans son film Monsieur N. en 2003. Après presque dix ans de bonheur, le couple décide malheureusement de se séparer en 2005. Foudroyée par le chagrin, Elsa Zylberstein retrouve ensuite l'amour dans les bras de Nicolas Bedos. Avec lui, elle parvient à tourner la page de son histoire si intense et forte avec Antoine de Caunes, dont elle pensait ne jamais se remettre.

"Nicolas est comme mon frère, je l'aime d'amour (...) Ce mec, après ma rupture avec Antoine de Caunes, m'a reconnectée à la vie. Avec lui, j'ai vécu l'adolescence que je n'avais pas eue avant," confiait l'actrice à Paris Match. Par la suite, Elsa Zylberstein a été en couple avec producteur Georges-Marc Benamou, l'écrivain Yann Moix et Arnaud Montebourg. De son côté, Antoine de Caunes s'est marié avec la journaliste Daphné Roulier en mai 2007. Ils ont un fils, Jules, né en août 2008. (Il est également papa d'Emma de Caunes, née de son premier mariage, avec Gaëlle Royer)

En 2022, les anciens amoureux ont pu se retrouver lors de la cérémonie des César. Animateur de l'émission, Antoine de Caunes avait croisé son ex venue remettre le prix du meilleur premier film. "On se connaît...", avait lancé l'acteur à son ancien amour, "Oui, on se connaît...", avait alors répondu la comédienne, avec un large sourire complice aux lèvres.