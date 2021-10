Antoine de Caunes et sa femme Daphné Roulier : ces "sacrifices" qu'ils font dans leur vie quotidienne

Interrogé par Voici, ce vendredi 29 octobre 2021, Antoine de Caunes a fait des révélations sur sa vie privée. L'époux de Daphné Roulier s'est notamment exprimé sur les nombreux compromis qu'il fait au quotidien afin d'apporter son soutien à la cause écologique.

À 67 ans, l'animateur qui vient tout juste de sortir Perso (le 14 octobre dernier) a dédié ce manuscrit à son épouse. Très amoureux, ce dernier a confié au magazine avoir eu un véritable coup de foudre lorsqu'il l'a vue pour la première fois. Marié à la journaliste depuis mai 2007, Antoine de Caunes a également partagé être admiratif de l'engagement écologique de sa chère et tendre. "Son cheval de bataille, c'est l'écologie et ça n'intéresse personne dans les médias", a-t-il d'abord déploré avant de poursuivre : "Nous sommes pourtant à un moment clé de l'Histoire. Il faut changer notre rapport à la consommation."

Un changement drastique pour certains, mais pas pour Antoine de Caunes qui surveille déjà son empreinte carbone. "On privilégie le train sur l'avion, je n'achète pas de fringues, je recycle et je fais gaffe à ce que je donne à bouffer à mon fils de 13 ans", a ensuite indiqué le prochain animateur des César 2022. Toutefois, malgré son recours à des alternatives moins polluantes, le père d'Emma (née en 1976 de son union avec Gaëlle Royer), de Louis (né en 1987 de son histoire avec Agnès Léglise) et de Jules garde une mauvaise habitude. "Hormis l'achat de livres, on est des consommateurs très soft", a-t-il avoué.

Un père très présent

Papa très protecteur, Antoine de Caunes entretient de très bons rapports avec ses enfants. Notamment avec son fils Jules, avec qui il partage un grand écart d'âge. Auprès du Journal du Dimanche, en novembre 2020, l'animateur de France Inter s'était confié sur leurs activités père-fils. "Je l'amène au skate, lui montre des films, des livres, mais évidemment, il préfère jouer avec ses potes qu'avec son vieux père", avait-il indiqué, non sans humour.

L'interview d'Antoine de Caunes est à découvrir dans la dernière édition du magazine Voici, du 29 octobre 2021.