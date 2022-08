Elsa Zylberstein séparée d'un célèbre homme politique : elle en garde un souvenir mitigé !

Elsa Zylberstein est à l'affiche du film Selfie diffusé ce dimanche soir sur France 2. Elle y incarne le rôle de Bettina, la professeur de français aux côtés de Max Boublil, Fanny Sidney, Blanche Gardin ou encore Manu Payet.

Côté vie privée, Elsa Zylberstein a connu plusieurs amours notamment aux côtés d'Antoine De Caunes de 1997 à 2008, de Nicolas Bedos de 2005 à 2008, du journaliste et producteur Georges-Marc Benamou, de l'écrivain Yann Moix mais aussi aux côtés d'un homme politique... un certain Arnaud Montebourg, l'ex de l'ancienne journaliste Audrey Pulvar et de l'ancienne ministre de la Culture Aurélie Filippetti. Celui-ci s'est remarié avec Amina Walter le 2 octobre 2021.

Un amour très fugitif mais...

En 2014, le journal hebdomadaire Le Point a annoncé une relation entre Elsa Zylberstein et Arnaud Montebourg, alors ministre du Redressement productif sous le premier quinquennat de François Hollande, président de la République à l'époque. La relation entre Elsa Zylberstein et Arnaud Montebourg a démarré quelques mois plus tôt lors d'une réception organisée par l'écrivain Marek Halter. C'est alors le coup de foudre. La liaison entre l'actrice et l'homme politique a pris fin en octobre 2014. C'est Elsa Zylberstein elle-même qui l'a annoncé sur le plateau de l'émission On n'est pas couché sur France 2. "Le redressement n'a pas été très productif", avait-elle lancé. Dans une interview accordée à Paris Match en 2015, l'actrice de 53 ans était revenue sur sa relation avec Arnaud Montebourg : "Avec lui, ce fut très fugitif, mais génial à observer. Quand je suis troublée, ça se voit, je ne calcule pas", avait-elle exprimé avant d'ajouter : "Lui découvrait le milieu des acteurs, et moi, le monde politique. Eh bien, nous, dans le cinéma, on est des bisounours ! En politique, la trahison, c'est tous les jours. Il faut une carapace... Les politiques ne sont pas faits comme nous."

Elsa Zylberstein et Arnaud Montebourg ont-ils gardé de bons contacts malgré leur histoire d'amour fugitive ? Eh bien, selon nos confrères de Gala, l'actrice de 53 ans entretiendrait une bonne relation avec Adèle Montebourg, la fille de l'ex-ministre née de son mariage avec Hortense de Labriffe et avec laquelle il a eu un fils, Paul, né en 2000.