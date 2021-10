Arnaud Montebourg : Son ex Elsa Zylberstein toujours en contact avec sa fille Adèle

"Belle", a écrit Elsa Zylberstein en commentaire de la photo d'Adèle Montebourg. Un mot simple mais puissant qui montre que si l'homme politique de 58 ans a rompu avec l'actrice de 53 ans, celle-ci garde de beaux liens avec cette jeune fille qui a croisé son quotidien il y a quelques années.

En effet, l'héroïne du biopic très attendu sur Simone Veil avait déclaré en 2014 à propos d'Arnaud Montebourg dans les pages du magazine Gala : "J'ai avant tout rencontré un homme pur et beau à l'intérieur, une belle personne. C'est cela qui m'a plu." Pour Paris Match, elle avait dit : "J'ai été séduite par son panache et son intelligence." Sur le plateau de l'émission On n'est pas couché la même année, elle avait été plus piquante, en disant que "le redressement [n'avait] pas été très productif" avec l'ancien ministre de l'Économie, du Redressement productif et du Numérique.

Avoir le regard bienveillant d'Elsa Zylberstein est en tout cas un joli cadeau. Comme elle, l'actrice a démarré sa carrière très jeune, décrochant pas moins de trois nomination au César du meilleur espoir pour Van Gogh, Beau Fixe et Mina Tannenbaum puis obtenant le trophée dans la catégorie second rôle pour Il y a longtemps que je t'aime.

Le soutien et l'expérience de son aînée doit ravir la demoiselle qui a exploré dès l'adolescence la comédie puisqu'elle a suivi le Cours Florent "ados". Visage de l'agence artistique Rush, elle a déjà tourné pour Bertrand Bonello dans Zombi Child et elle a terminé au printemps dernier le tournage des Indociles sous la direction de Jean-Marc Barr et Pascal Arnold, suscitant la fierté de sa maman. On ne peut que donc souhaité une carrière prometteuse à Adèle, à l'image des éclats sur grand et petit écrans qu'Elsa Zylberstein a fait et continue de faire.