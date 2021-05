Elsa Zylberstein méconnaissable en Simone Veil : première photo du biopic

L'actrice, qui sera à l'affiche le 22 septembre du film Tout nous sourit, film qui lui a valu un prix d'interprétation féminine au Festival du film de l'Alpes d'Huez, a été complètement métamorphosée pour son prochain rôle. On l'aperçoit vieillie pour l'occasion avec des cheveux grisonnants et la même coupe de cheveux que Simone Veil, pour que la ressemblance avec l'ancienne magistrat soit encore plus frappante.

Dans le film, la vie de Simone Veil sera retracée, dans son ensemble, de son enfance à sa déportation dans le camp de concentration d'Auschwitz lorsqu'elle avait 16 ans, en passant par tous les combats menés durant sa carrière notamment pour le droit des femmes et même jusqu'à sa mort le 30 juin 2017.

L'actrice qu'Olivier Dahan a choisi pour interpréter le rôle de cette grande femme, Elsa Zylberstein, a commencé sa carrière en 1989 dans le film Baptême réalisé par René Ferret et a de nombreux films à son actif. Elle a été en tête d'affiche, aux côtés de Jean Dujardin, du film Un plus une de Claude Lelouch sorti en 2015. Le dernier film sorti dans lequel elle a joué est Adorables de Solange Cicurelle qui est sorti en 2020. Elsa Zylberstein s'apprête sans doute a jouer l'un des plus grands rôles de sa carrière.