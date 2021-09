Yann Moix menacé de mort : "J'avais le menu de ce qui m'attendait"

Yann Moix a réagi à l'appel au secours des deux médecins présents sur le plateau de TPMP et invités par Cyril Hanouna, ce mercredi 8 septembre. Victimes de menaces et d'agressions de la part de personnes anti-vaccins, le docteur Alexander Samuel est venu témoigner des horreurs dont il a été la cible. "Ca fait très longtemps que je me fait intimider, menacer pour mes prises de position", a affirmé ce docteur en biologie moléculaire, qui a été agressé physiquement durant une manifestation. "Dans les 150 000 personnes qui défilent, il y a certainement quelques allumés psychiatrisés prêts à passer à l'acte", a déploré Jean-Paul Hamon, médecin généraliste et président de la fédération des médecins de France.

Face à eux, Yann Moix a donné son avis très tranché sur la question. "Je parle en connaissance de cause parce que si j'avais touché 10 euros à chaque menace de mort, je serais multi milliardaire", commence le journaliste. "Ce sont les médecins médiatisés qui sont en danger. J'en ai un peu marre de voir les médecins à la télévision, plutôt qu'à l'hôpital", a fait savoir l'essayiste de 53 ans.

C'est pas la peine de venir pleurnicher !

Avant de poursuivre : "Beaucoup ont pris goût à la lumière et aux médias. Il y a une sorte de haine de la notoriété qui fait que des anonymes aiment se défouler. Tant qu'on ne touche pas à des sujets fondamentaux comme la religion, on s'aperçoit que ce sont des crises passagères. J'ai reçu des photos de l'arme qui allait me buter, les balles : j'avais le menu de ce qui m'attendait et j'attends encore !", confie l'écrivain.

Malgré la gravité des faits, Yann Moix s'est voulu rassurant. "Ca va passer. On porte plainte la première fois, au bout de la douzième, on se rend compte que rien ne s'est passé".

"C'est pas la peine de venir pleurnicher sur les plateaux, ça va vous arriver encore pendant quelques mois, j'en suis désolé. C'est le revers de la médaille de la surexposition".

Martin Blachier, qui était attendu par Cyril Hanouna et son équipe a décliné l'invitation au dernier moment, de peur "des répercussions" que cela aurait pu entraîner, comme l'a expliqué le présentateur.