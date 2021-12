Yannick Agnel, la dégringolade : le nageur déjà lâché par un de ses principaux partenaires

C'est une affaire qui secoue le petit monde de la natation. Yannick Agnel, 29 ans, vient d'être placé en garde à vue. Considéré comme l'un des plus talentueux nageurs de sa génération, le natif de Nîmes est double médaillé d'or olympique et en quelques années il s'est imposé comme l'un des sportifs les plus populaires en France. Mais depuis hier, sa vie a basculé lorsque la police est venue l'interpeller dans le cadre d'une enquête pour "viol et agression sexuelle sur mineur de 15 ans", comme indiqué par le parquet de Mulhouse

Et les premiers effets indésirables de cette interpellation ont déjà commencé à se faire sentir pour l'ancien nageur. Seulement quelques heures après l'annonce de la garde à vue de Yannick Agnel, l'un de ses employeurs a décidé de couper les ponts avec lui. En effet, la chaîne d'information publique France Info a rapidement annoncé la suspension de sa collaboration avec lui. La raison est simple, comme l'a expliqué la chaîne, c'est principalement "en raison de la procédure judiciaire en cours" et "jusqu'aux conclusions de l'enquête".

Un coup dur de plus pour Yannick Agnel qui disposait tout de même d'une chronique hebdomadaire ainsi que d'un podcast mensuel au sein du média public. De plus, il était également consultant pour France Télévisions cet été au moment des Jeux olympiques de Tokyo.

Des faits qui remonteraient à 2016

Pour ce qui est des faits reprochés à Yannick Agnel, une plainte a été déposée cet été pour des faits qui remonteraient "à peu près à 2016", selon la procureur de la République de Mulhouse, Edwige Roux-Morizot. L'Équipe indique également que "la plainte a été déposée par une des filles de Lionel Horter, l'entraîneur de Yannick Agnel entre octobre 2014 et août 2016". D'après le média sportif, la jeune fille avait 13 ans au moment des faits alors que l'ancien médaillé olympique en avait 10 de plus. Selon leurs informations, de nombreux anciens nageurs ou nageuses ont également été entendus par les enquêteurs au cours des dernières semaines.

Yannick Agnel reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés dans cette nouvelle affaire.