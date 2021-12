Yannick Agnel accusé de viol sur mineure de 15 ans : le nageur placé en garde à vue

L'ancien nageur et double champion olympique Yannick Agnel a été interpellé ce jeudi 9 décembre et placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête pour "viol et agression sexuelle sur mineure de 15 ans", a annoncé le parquet de Mulhouse (Haut-Rhin).

L'ancien sportif de 29 ans a été "interpellé en fin de matinée à Paris et placé en garde à vue à Mulhouse" sur commission rogatoire, a indiqué à l'AFP - confirmant une information de CNews - la procureure de la République de la ville, Edwige Roux-Morizot. La procureure a précisé que les faits remontent à "à peu près 2016". A cette époque, Yannick Agnel était licencié au Mulhouse Olympic Natation. Cette affaire fait suite à la plainte déposée cet été par la victime présumée, qui avait 15 ans lors des faits.

Plusieurs nageurs et nageuses ont été auditionnés dans le cadre de cette affaire, comme le rapporte L'Equipe.

Yannick Agnel a remporté deux médailles d'or sur le nage libre et le relais 4x100 m et une médaille d'argent sur le relais 4x200, lors des Jeux Olympiques de Londres en 2012. Après les JO de Rio en 2016, il décide de prendre sa retraite. Après une reprise d'études à l'université Paris-Dauphine, Yannick Agnel devient consultant sportif pour les chaînes du groupe France Télévisions en 2019.

En plus d'être l'un des nageurs français les plus médaillés, Yannick Agnel est un passionné de e-sport. Il est d'ailleurs devenu directeur de la MCES, un club d'e-sport français, et anime un podcast autour du sujet. Interviewé par Le Figaro en 2019, Yannick Agnel se disait satisfait de sa nouvelle vie, loin des podiums. "Quand j'ai arrêté la natation, je me suis orienté vers les domaines qui me paraissaient être les bonnes décisions mais je me suis heurté à la réalité des choses : je n'étais pas réellement passionné par mes choix. J'avais besoin de toucher le radiateur pour me rendre compte qu'il était brûlant. Par effet d'entonnoir, j'ai analysé ce dans quoi je voulais réellement bosser dans le futur. Et j'ai trouvé ce qu'il me convenait".

Yannick Agnel reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés.