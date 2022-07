Yannick Alléno : Photo nostalgique et déchirante pour les 25 ans de son défunt fils Antoine

C'est une date importante dans la vie du clan Alléno. Ce lundi 4 juillet, Antoine Alléno,le fils de Yannick, décédé le 8 mai dernier, aurait eu 25 ans. Victime d'un chauffard sous l'emprise de l'alcool, dans les rues de Paris, le jeune chef est mort laissant ses proches et sa famille en deuil. Ce jour où il aurait dû souffler ses 25 bougies, son père Yannick Alléno ne l'a pas oublié. Sur Instagram, il a eu une pensée pour son fils avec une photo très nostalgique. "Ma petite gueule d'amour ! Tu nous as donné tant de bonheur ! Toujours le sourire ! Toujours attentif aux autres", a-t-il écrit. "Aujourd'hui 25 ans tu dois fêter avec les anges ! Tu nous manques", a-t-il continué.

Yannick Alléno a posté une jolie photo de son fils lorsqu'il était enfant. On le voit, avec sa petite tête blonde et ses yeux bleus, se retourner et appuyer un regard rieur. Un post qui a naturellement fait craquer les internautes et les proches de Yannick Alléno, qui n'ont pas manqué de lui apporter leur soutien en commentaires. Ce n'est naturellement pas la première fois que le chef a une pensée pour son fils disparu, Antoine, sur les réseaux sociaux. Il y a quelques semaines, c'est la petite amie d'Antoine Alléno qui publiait des photos d'eux.

Sa compagne ne l'oublie pas

Un mois après son décès, sa compagne Anja Milenkovic ne l'a pas oubliée et postait ainsi le 8 juin dernier une flopée de photos personnelles de son défunt amoureux, seul ou à deux. On les voyait s'embrasser avec passion, des souvenirs rappelant le temps heureux de leur romance. "Mon amour, ma muse, ma maison", avait écrit Anja Milenkovic en légende. Et le chef Yannick Alléno n'y était déjà pas insensible. Il avait ainsi ajouté "pour toujours et même plus".