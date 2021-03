Yannick et Mélina (Mariés au premier regard 2021) complices, images de leur 1re danse émouvante (EXCLU)

Lundi 22 mars, M6 diffusera un nouvel épisode de Mariés au premier regard 2021. L'occasion de retrouver Mélina (25 ans), éducatrice spécialisée, et Yannick (29 ans), agent de sûreté et pompier. Les deux candidats compatibles à 77% se sont mariés à la mairie de Grans après avoir eu un coup de coeur et depuis, ils sont sur leur petit nuage.

Une fois leur shooting photo terminé, les jeunes mariés ont retrouvé leurs invités à la soirée. Si ses amis s'inquiétaient de le voir faire le "toutou" avec Mélina, Yannick n'a pas semblé s'en préoccuper car c'est avec un grand sourire qu'il a pris la main de sa belle afin de partager leur première danse sur le titre When A Man, Love A Woman, une chanson choisie par le beau métisse "par rapport aux paroles".

Devant leurs invités, Mélina et Yannick se sont montrés toujours aussi complices. "On aurait dit qu'ils se connaissaient déjà depuis des années. Je suis très contente pour eux", a confié Gabrielle, la maman du marié. Ce dernier a expliqué qu'à ce moment-là, il se disait qu'il avait beaucoup de chance. Et à son épouse, il a dit que ça lui faisait plaisir d'être à ses côtés. "Pourvu que ça dure, que ça dure et que ça dure", a quant à elle déclaré Mélina qui était dans "[sa] bulle". Magali, la maman de la jeune femme, a elle aussi donné son avis. Emue aux larmes, elle voyait bien que c'était une évidence entre eux.

Une fois leur première danse terminée, Mélina et Yannick ont dansé avec quelques-uns de leurs invités sur Toutes les nuits de Colonel Reyel. Un autre tube qui marquera à jamais le couple car, avant leur union, la brunette a envoyé une clé USB à son futur mari contenant cette chanson. Une fois la soirée terminée, il était temps pour les tourtereaux de vivre leur nuit de noces. Comment se déroulera-t-elle ?

