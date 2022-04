Yannick (La Villa) en froid avec son ex-femme Mélina : un échange tendu dévoilé (EXCLU)

C'est en 2021 que Yannick a été révélé au grand public dans Mariés au premier regard, sur M6. Lors du tournage, le pompier volontaire avait épousé Mélina, avec laquelle il était compatible à 77%. Malheureusement, leur union n'a pas duré. Depuis, l'entente n'est pas cordiale entre les anciens tourtereaux.

A plusieurs reprises, les internautes vous ont soupçonné Cécile (de Mariés au premier regard) et vous d'être en couple. Comment avez-vous réagi en le découvrant ?

J'en rigole. C'est complètement faux. Les rumeurs qui courent à mon sujet, je m'en fous. Tant que moi et mes proches on sait la vérité, c'est le principal. Pour faire une télé, il faut vraiment s'en foutre parce que si on est touché par tous les commentaires, c'est compliqué.

Lors de l'aventure Mariés au premier regard, vous vous êtes marié avec Mélina. Votre histoire n'a malheureusement pas duré. Etes-vous en contact depuis malgré votre divorce ?

On s'est parlé il n'y a pas longtemps, mais ce n'est pas un contact. Ce n'était vraiment pas cordial. Je ne peux pas dire pourquoi on s'est parlé mais à la base, je ne lui parlais plus parce qu'elle a parlé sur moi sur les réseaux sociaux. Je me suis dis que je la bloquais parce que je n'avais pas aimé sa réaction. Finalement je l'ai débloquée parce que je n'avais plus rien contre elle. Mais quand elle a su que j'allais faire La Villa des coeurs brisés, elle s'est dit que j'avais participé à Mariés au premier regard uniquement pour faire de la télé-réalité alors que pas du tout. Si j'ai voulu mettre un terme à notre relation, c'est parce qu'on n'était pas heureux. Et ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. On a fait une coloc' etc. Effectivement j'ai fait la série Influences et ensuite La Villa par la suite, il est où le problème ? Tant que je suis célibataire, je peux faire ce que je veux.

