Yannick (Mariés au premier regard 2021) manipulé ? La production donne sa version

Yannick a-t-il réellement été manipulé par la production de Mariés au premier regard 2021 ? A la suite des déclarations de Mélina sur Instagram, lundi 3 mai, la prod' a souhaité livrer sa version des faits auprès de Télé Loisirs.

Dès le début de son expérience, Mélina n'a pas caché qu'elle entretenait des relations tendues avec sa maman. C'est donc un dîner sous haute tension que la brune de 25 ans et son mari Yannick ont vécu lors de leur passage chez les parents de la candidate. Très vite, la jeune femme a été froide avec sa mère, de quoi mettre mal à l'aise le pompier et agent de sûreté de 29 ans. Ce dernier a donc souhaité appeler Magali, la maman de Mélina, dans son dos, afin de la remercier pour la soirée. Une initiative qui a provoqué une dispute au sein du couple.

Lors de l'épisode du 3 mai, les téléspectateurs ont pu découvrir Mélina s'énerver contre Yannick. Un comportement qui lui a valu quelques critiques sur les réseaux sociaux. Le soir de la diffusion, elle a donc souhaité s'expliquer en story Instagram. "Au moment du repas, je me fâche effectivement mais pas contre Yannick au final, plutôt contre la production qui a tout fait pour qu'il appelle ma mère devant les caméras alors qu'elle savait que c'était un sujet sensible qui allait me faire réagir de manière pas très positive, car pas très agréable de faire ressortir le côté blessant. Encore une fois les joies du montage et de la télé. Ma transparence et mon entièreté m'ont fait défaut, mais je suis restée moi. Mettre en évidence les failles, ce n'est pas toujours drôle et cool mais ça attire. C'est dommage mais c'est le jeu de la télé", a-t-elle écrit.

Contactée par Télé Loisirs, la production a souhaité livrer sa version des faits. "Yannick a pris l'initiative seul d'appeler les parents de Mélina. Suite au diner chez ses beaux-parents et aux conflits vécus entre sa femme et sa belle-mère, sa bonne éducation l'a poussé à appeler sa belle-famille pour les remercier de l'accueil", a assuré un membre de Studio 89.

Malgré les tensions, Mélina et Yannick ont souhaité rester mariés lors du bilan face aux experts Estelle Dossin et Pascal de Sutter. Le 17 mai, les téléspectateurs découvriront s'ils sont encore ensemble aujourd'hui.