Yasmine Oughlis (Les Maternelles) maman et belle-mère de quatre ados ! "Ca a changé ma vie"

Yasmine Oughlis est le rayon de soleil des Maternelles chaque matin du lundi au vendredi sur France 2. Dans cette émission présentée par Agathe Lecaron, la chroniqueuse égaye les téléspectateurs par sa bonne humeur et son regard éclairé sur les modes de vie.

Côté vie privée, Yasmine Oughlis, mariée à son compagnon Jacques, est mère de deux garçons et belle-mère de quatre enfants dont trois garçons et une fille, tous âgés entre 6 et 20 ans. La chroniqueuse de 41 ans est donc très bien placée pour traiter les thématiques de l'enfance dans Les Maternelles. "Devenir mère et belle-mère a changé ma vie, et travailler aux Maternelles est une bénédiction. Je m'exprime souvent sur le statut des belles-mères, celles qui, par amour, co-élèvent les enfants de leur compagnon. Beaucoup n'ont pas la reconnaissance méritée", a-t-elle exprimé dans une interview accordée à Télé 7 Jours ce dimanche 16 octobre.

Avec mes beaux enfants, nous nous sommes adoptés mutuellement assez facilement

Dans une interview accordée à Ma famille zen en mars 2022, Yasmine Oughlis avait évoqué sa vie de maman et de belle-maman au quotidien : "Avec mes beaux-enfants, nous nous sommes adoptés mutuellement assez facilement. J'ai rencontré un mari, mais aussi un père. J'ai immédiatement senti que c'était extrêmement important à ses yeux et qu'il avançait avec ça. Le fait que ça se soit bien passé entre nous l'a donc beaucoup soulagé", avait-elle témoigné.