Yoann Riou menacé par un collègue : "Ça fait 3 ans que je souffre..."

Avant d'officier auprès de Laurent Ruquier dans la bande des Grosses Têtes, Yoann Riou était sur la chaîne télévisée L'Équipe. Une expérience dont il ne garde pas que de bons souvenirs... Sur Twitter, dimanche 19 juillet 2020, il a raconté qu'il avait été agressé par un collègue !

Sur le site de microblogging, Yoann Riou donnait son avis sur les succès de l'entraîneur de l'Olympique de Marseille Marcelo Bielsa. "C'est sûr que lorsqu'on n'attaque pas les arbitres ni les adversaires, que l'on se plaint rarement, qu'on ne la ramène pas, on n'est pas trop dans l'air du temps. C'est difficile d'être M. Bielsa. Le refus de la médiocrité de l'âme. Voilà pourquoi ses succès sont inestimables", a-t-il écrit. De là, un internaute a cité un tweet de Gilles Favard, visiblement d'un avis différent : "Explique ça à tes potes de L'Équipe", lance-t-il à Yoann Riou

"Personne n'a à subir ce que j'ai subi"

C'est à ce moment que le journaliste sportif de 42 ans a lâché une bombe : "Un jour, je raconterai ce que Gilles Favard m'a fait subir pendant une émission de L'Équipe 21. Menace verbale de me faire taper sur la gueule... Je le raconterai. Parce que personne n'a à subir ce que j'ai subi de sa part." Une révélation inattendue... Largement soutenu par les internautes, Yoann Riou n'en est pas resté là. En effet, l'ancien partenaire de la belle Emmanuelle Berne dans Danse avec les stars (TF1) en 2019 a confié qu'il était bien décidé à témoigner. "Ça fait trois ans que je me tais, souffre en silence, dans l'omerta", a-t-il lancé. Touché par les mots gentils et encourageants de ses followers, Yoann Riou a réagi. "Merci beaucoup (...). Oui, je dois me libérer. L'heure est venue (...). Je ne pouvais plus me taire (...). Ça fait des années que ça me ronge. Mais ça doit sortir", a-t-il déclaré.

De son côté, Gilles Favard a été interpellé par Fabien Onteniente : "Triste de cette polémique qui tombe comme ça... en pleine parenthèse de juillet entre 2 vagues... alors que l'on se régale en regardant #lespectre sur @lachainelequipe. Ma mère disait toujours qui n'entend qu'un son de cloche n'entend qu'un son", a lancé le réalisateur de Camping. Le consultant sportif accusé d'avoir menacé et verbalement agressé Yoann Riou a répliqué : "Qui écoute une cloche n'entend qu'un son, moi c'est mon grand-père qui disait ça."