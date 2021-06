Yoann Riou rongé par le stress, il a pris "des anxiolytiques pendant des années"

Qu'on le connaisse de L'Equipe TV ou de l'émission Danse avec les stars, on a l'image d'un Yoann Riou débordant d'énergie et de confiance en lui. Pourtant, pour le journal Le Monde, le journaliste sportif dessine un autoportrait un peu différent du personnage médiatique qu'il est devenu. Avant d'être cet être flamboyant qui hurle en regardant des matchs de foot, il était "atrocement timide", simplement. Quitte à devoir y remédier à l'aide de quelques cachets. "Longtemps, le stress m'a bouffé, se souvient-il. Le jour du bac, sur la route du centre d'examens, j'ai vomi dix fois. J'ai pris des anxiolytiques pendant des années. Sinon, je ne pouvais pas sortir de chez moi."

En 2012, sans raison, la boule qu'il avait au ventre a disparu. C'est sans doute ce qui l'a poussé à accepter d'apprendre les diverses danses de salon, avec Emmanuelle Berne, en 2019. A coups d'effort, de répétitions et de courage, Yoann Riou avait obtenu la septième place de la compétition de TF1, tenant jusqu'à la cinquième semaine du show. S'il n'avait pas obtenu la coupe - remportée par Sami El Gueddari -, le journaliste avait quitté les plateaux de tournage avec quelques belles amitiés au compteur.

Ma soeur jumelle est femme de ménage

Le 25 juin prochain, les téléspectateurs découvriront une nouvelle facette de Yoann Riou, qui co-animera avec Camille Combal l'émission Marble Mania, une incroyable course de billes importée des Pays-Bas et de l'Allemagne. A croire que tout ce qu'il touche se change en or. "L'argent, ça n'a jamais été mon truc, explique-t-il pourtant. Je vis dans 36 mètres carrés. Je suis locataire. J'ai la même voiture depuis 2007, une Renault Clio. Je viens de changer de téléphone car le précédent avait 10 ans. Mes parents sont des gens modestes. Ma soeur jumelle est femme de ménage. Je suis célibataire. Mon parcours n'est pas l'histoire d'une revanche sociale. Ce que je voulais, c'était vaincre la boule." Mission accomplie.

