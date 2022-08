Yvan Attal : Le compagnon de Charlotte Gainsbourg à Angoulême, l'ex-épouse d'un célèbre politique au rendez-vous

Alors que la 15e édition du Festival du film francophone d'Angoulême bat son plein, c'est Sophie Marceau qui a fait sensation lors de son arrivée, ce samedi 27 août, invitée pour son prochain long-métrage, Une femme de notre temps. Mais l'actrice, dont une photo de sa fille Juliette Lemley a finalement été dévoilée après 20 ans, n'était naturellement pas la seule à avoir capté l'attention des photographes. En effet, Yvan Attal était lui aussi présent pour présenter Maestro(s), réalisé par Bruno Chiche.

Et le compagnon de Charlotte Gainsbourg, papa de ses trois enfants, Ben, Alice et Jo Attal – qui lui ressemble beaucoup – était très en forme. Devant les photographes, il a multiplié les poses et les grimaces. Pour l'occasion, il était entouré de l'équipe du film parmi laquelle l'ancienne épouse d'un célèbre politique, Manuel Valls. En effet, Anne Gravoin, violoniste reconnue, est directrice musicale du film de Bruno Chiche. Au casting, on retrouve aussi Miou-Miou, qui n'était pas présente ce jour. En revanche, Caroline Anglade et Pierre Arditi étaient aux côtés d'Yvan Attal et du réalisateur. Les deux acteurs y sont apparus très complices, faisant la joie des photographes présents.

Ce drame d'1h36 relate l'histoire des Dumar, chefs d'orchestre de père en fils. François achève une longue et brillante carrière internationale tandis que Denis vient de remporter une énième Victoire de la Musique Classique. Quand François apprend qu'il a été choisi pour diriger la Scala, son rêve ultime, son graal, il n'en croit pas ses oreilles, rapporte le site Telerama. D'abord comblé pour son père, Denis déchante vite lorsqu'il découvre qu'en réalité c'est lui qui a été choisi pour aller à Milan.