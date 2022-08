Sophie Marceau : Première photo de sa fille Juliette dévoilée, à 20 ans la jolie blonde a le regard charmeur de sa maman !

Sophie Marceau a toujours préservé sa vie privée, qu'il s'agisse de ses relations amoureuses, mais surtout ses enfants. Et si Vincent Żuławski, fils qu'elle a eu avec Andrzej Żuławski, est présent sur Instagram, bien qu'il n'y soit que peu actif, sa fille Juliette Lemley, fruit de ses amours passés avec Jim Lemley, est tout simplement absente. Alors qu'elle a célébré ses 20 ans le 13 juin dernier, la jeune femme n'est jamais apparue, aucune photo d'elle n'étant disponible. Mais ce vendredi 26 août, c'est bien le premier cliché de la fille de Sophie Marceau qui a été dévoilé.

C'est Vincent Żuławski son frère qui a partagé une belle photo d'eux, complices, en story de son compte Instagram. "Quand en Suisse... Juliette Lemley", écrit celui qui est passé par des moments difficiles, notamment une douloureuse dépression. L'occasion de voir que Juliette Lemley a les yeux clairs, une forme de regard charmeur et mystérieux qui n'est pas sans rappeler celui de son illustre mère. Sur la photo de son profil Instagram – privé –, elle apparaissait brune il y a quelques années et sur cette première photo, c'est une jolie blonde que l'on voit.

Juliette ressemble à celle que j'étais toute petite

Si Sophie Marceau avait évoqué le look tomboy de sa fille, dans une rare interview à propos de sa fille, Juliette Lemley apparaît sur ce cliché inédit dans une ravissante robe jaune. C'est dans les colonnes de Paris Match, que l'actrice de 55 ans, actuellement en couple avec Richard Caillat, un producteur discret, a accepté de faire quelques confidences sur Juliette. "Juliette ressemble à celle que j'étais toute petite", a-t-elle fait savoir. La jeune femme n'a jamais fait de vague, ne s'attirant ainsi jamais toute couverture médiatique, à l'inverse de son demi-frère Vincent. Toujours discrète, elle s'est concentrée sur son avenir et ses études. Ce qui n'a malgré tout pas empêché sa mère de se faire du souci. "C'est tout le problème d'être parent : on a envie de les protéger tout en sachant que les douleurs et les doutes sont nécessaires pour grandir. L'important, c'est qu'on soit là et qu'ils sachent qu'ils peuvent compter sur nous", a déclaré Sophie Marceau au magazine ELLE en 2017.