"Arrête, maman !" : Sophie Marceau rappelée à l'ordre par sa fille Juliette

Après une absence prolongée voulue, Sophie Marceau s'apprête à faire son retour en salles obscures. Le 22 septembre 2021, la comédienne de 54 ans sera à l'affiche du film Tout s'est bien passé, réalisé par François Ozon, et dans lequel elle donne la réplique à André Dussollier. L'occasion pour la star d'accorder une nouvelle interview au Point et son édition du 16 septembre.

Puisque son nouveau film parle de la famille et de l'accompagnement des proches vers la mort, Sophie Marceau s'est laissée aller à quelques confidences sur ses proches, notamment sa discrète fille Juliette, née de ses amours passés avec le producteur américain Jim Lemley. Cette dernière est aujourd'hui une jeune femme âgée de 19 ans, qui n'hésite pas à reprendre sa célèbre maman lorsqu'elle la juge un peu trop critique...

"On passe sa vie à juger les autres, je n'y échappe pas. Il m'arrive dire devant ma fille : 'Elle a vieilli', 'Il a grossi'. Ma fille me reprend : 'Arrête, maman, tu juges tout le temps !' Je lui réponds : 'Je ne juge pas, j'observe', confie celle qui a également un fils, Vincent Żuławski (26 ans). Je n'aime pas l'intolérance et je me tiens éloignée des gens qui prêchent."

Une actrice orpheline depuis peu

Pour la star des films La Boum, on peut avoir des "histoires et des avis" sur ses proches mais, "en vérité, on n'a pas accès à l'intimité, à l'imaginaire, à l'obscurité" des siens. "Ma fille m'a dit : 'Tu as vécu trente-six ans, avant que je te connaisse.' On vit avant, on vit parallèlement. Il y a tant de choses qu'on ne sait pas sur les autres."