Yvan Cassar : "Tout ça m'a complètement agressé", ses débuts délicats avec Johnny Hallyday

"T'es qui, toi ?" C'est par cette phrase, pas franchement amicale, que tout a commencé entre Johnny Hallyday et Yvan Cassar. En 1998, alors que le chanteur a 55 ans et qu'il cherche un nouveau souffle dans sa carrière, il rencontre un trentenaire, musicien et qui commence à se faire un nom dans le monde de la musique : l'arrangeur Yvan Cassar. Et si leurs débuts sont froids, leur collaboration artistique durera près de 20 ans.

Pourtant, ceux qui ont assisté à leurs débuts n'auraient pas pu croire une seconde à une amitié. Alors qu'Universal, maison de disques de Johnny Hallyday cherche la bonne personne pour monter un orchestre symphonique pour ses prochains concerts, Yvan Cassar finit par accepter et rejoint le chanteur à Los Angeles. Mais leur rencontre n'est pas vraiment un succès.

Dans une salle gigantesque, comme il l'explique au Parisien ce week-end, il retrouve le chanteur et son groupe, qui jouent très fort, en compagnie d'une sono qui passe du rock en boucle toute la journée. Et le mari de Laeticia Hallyday n'a pas vraiment envie d'écouter le jeune arrangeur, il refuse toutes ses propositions. Un état d'esprit difficile qu'Yvan Cassar a du mal à cerner.

"Tout cela m'a complètement agressé. Au bout de deux semaines, je suis tombé malade", confie-t-il au Parisien. Cependant, l'apprenant, Johnny finit par accepter de le rencontrer et valide enfin ses trois chansons. "Il a juste dit 'Ca va'. Ce n'était pas un bavard", se rappelle-t-il aujourd'hui. Petit à petit,l'amitié s'installe avec "l'idole des Jeunes", avec qui Yvan Cassar doit souvent s'adapter. Pas de soucis pour lui : comme avec Claude Nougaro, quand le chanteur, plutôt fêtard, ne peut pas enregistrer, il capte sa voix au moment de l'échauffement, alors qu'il ne s'en doute pas.

"Johnny m'appelait Mozart", se souvient Yvan Cassar, qui a été marqué par l'amour absolu de Johnny Hallyday pour les bandes originales des westerns. "Il ne savait pas déchiffrer une partition", raconte le musicien, qui de son côté, n'en utilise que rarement. "Mais il était sensible au groove, à l'énergie".

Le jusqu'au-boutiste de musique sera fidèle à Johnny Hallyday jusqu'à la fin, sur quatre albums et pendant plus de vingt ans. Le 9 décembre 2017, lors des obsèques du chanteur à la Madeleine, il est évidemment là, et pour une fois, joue les premiers rôles pour son ami : c'est lui qui joue l'Ave Maria au piano, accompagné de la soprano Julie Fuchs, dans un moment de grande émotion.

Il sera bientôt en tournée avec un spectacle dédié au Taulier, dans lequel un orchestre et une chorale reprendront les chansons les plus célèbres de Johnny Hallyday, pendant que des photos passeront en arrière-plan. Une manière artistique de ne pas oublier l'une de ses plus belles collaborations...