Yves Noël (Hit Machine) atteint de bipolarité : il revient sur ses terribles souffrances

Qui ne se souvient pas de Yves Noël ? Avec son frère jumeau Hervé Noël, il est embauché en 1992 par la chaîne M6. Ensemble, ils présentent l'émission musicale Multitop pendant un an, avant qu'Hervé soit remplacé par l'actrice belge Laura Marine. De 1994 à 1995, c'est aux côtés de la belle Ophélie Winter que l'animateur prend les commandes du Hit Machine. Mais c'est à la tête de Dance Machine, qu'il prend définitivement ses marques sur le petit écran. Jusqu'en 2004, Yves Noël présente diverses émissions et s'inscrit dans le paysage audiovisuel français. Malheureusement, tout s'arrête aussi cette année-là...

Boudé par le monde de la télévision, Yves Noël sombre dans la tristesse et les problèmes de santé. Invité dans l'émission TPMP People le 1er octobre 2022, l'ancien animateur a accepté de revenir sur cette douloureuse période. Encore marqué par les événements, il avoue avoir eu du mal à remonter la pente. "En 1997, j'ai eu une expérience personnelle dont je suis aujourd'hui complètement rétabli. Puis en 2004, tout s'arrête au niveau de la télévision et en même temps j'ai une rupture avec la mère de ma fille. Je plonge complètement à cause de ce problème de santé... de santé mentale", a-t-il affirmé face à Matthieu Delormeau. Aujourd'hui, Yves Noël se contente d'animer des petits événements sans grande prétention et se bat quotidiennement contre sa maladie.

Je suis très investi sur ce sujet

Si Yves Noël fait très peu d'apparitions médiatiques, il n'en reste pas moins engagé sur la question de la santé mentale. "C'est aussi pour ça que j'ai accepté de venir témoigner ici. J'en parle depuis longtemps et je suis très investi sur ce sujet majeur. J'ai beaucoup souffert de ce trouble bipolaire et la santé mentale il faut en parler, il faut sensibiliser et déstigmatiser. Il faut savoir que ça touche 12 millions de personnes en France, un adolescent sur six ! D'ailleurs ça pousse énormément, d'adolescents en particulier, au suicide. Donc voilà, il faut libérer la parole !", a-t-il insisté avec détermination. Un témoignage émouvant.