Zahia Dehar : Violée par son ex, ses tentatives de suicide... elle raconte tout de son calvaire

Grâce aux réseaux sociaux, les stars communiquent directement avec leurs fans. Zahia limitait ses interactions à la publication de photos sexy, jusqu'à ce qu'elle raconte sa relation amoureuse toxique. L'actrice s'est livrée dans un nouveau direct sur Instagram et a raconté les viols qu'elle a subis de la part de son ex-compagnon.

"Que ses amis se mobilisent svp. Il faut réagir", "Ne te remets jamais avec un homme qui ose poser ses mains sur toi. Tu mérites mieux", "Elle est restée sans dormir, ni manger, ni boire depuis hier à cause de lui", peut-on lire en commentaire de sa dernière publication Instagram (un reel datant du 23 novembre 2021). Zahia Dehar a raconté son calvaire vécu avec son ex-compagnon violent à ses plus de 254 000 abonnés. Dans un nouveau live réalisé vendredi soir (18 février 2022), l'ancienne escort révèle avoir été violée par ce dernier.

Je hurlais, je lui disais "non, là ça me fait trop mal, je ne peux pas"...

"J'avais mal, je hurlais, je lui disais : 'Non, là ça me fait trop mal, je ne peux pas', il me forçait. (...) Il me disait : 'Si tu ne me satisfais pas je vais aller voir ailleurs' et après ce chantage, il me violait", a expliqué Zahia, précisant que l'homme lui imposait des rapports sexuels à hauteur de trois fois par jour et malgré ses douleurs. "Il trouvait toujours quelque chose pour me faire replonger. Dès que je sortais la tête de la dépression, il m'y replongeait. La personne que j'étais s'est perdue. J'ai fait une croix sur ma vie privée. Peut-être que je n'ai pas reçu de coups visibles, mais mon état psychologique est bien réel (...) Il m'a détruite", a-t-elle ajouté.

Ce n'est pas la première fois que Zahia parle de cette relation cauchemardesque. "Je me sens tellement tellement seule. Regardez, j'ai même essayé de me tailler les veines il n'y a pas longtemps, en essayant de mourir, confiait déjà la révélation du film Une fille facile en décembre dernier. J'en suis à vouloir me suicider tous les jours, c'est affreux, je ne savais pas que c'était si dangereux de tomber sur ce genre de personnes. J'avais entendu dire que beaucoup de victimes de pervers narcissiques voulaient se suicider et je me rends compte que c'est vrai. Je commence à avoir envie de mourir. Je n'ai plus d'espoir pour ma vie, je n'ai plus rien... Avant, je brillais, je l'ai rencontré, il m'a fait un lavage de cerveau et maintenant il me voit toute détruite à cause de lui. C'est un manipulateur. Je veux de l'aide, je vous en supplie, je ne sais pas quoi faire."

Zahia n'a pas révélé l'identité de son bourreau, avec qui elle vivait à Dubaï. Selon des internautes, l'homme aurait des relations haut placées.