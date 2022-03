Zahia dévoile sa culotte, Sabrina Ouazani en bustier léger... les stars jouent la transparence !

Comédiennes et comédiens, chanteuses et chanteurs, modèles et célébrités se sont réunis pour la bonne cause, le jeudi 24 mars 2022, dans le 8e arrondissement de Paris. Le gala annuel de l'association AEM - Un Avenir pour les Enfants du Monde - a pris place au Pavillon Ledoyen, avenue Dutruit, afin de sensibiliser la France aux actions de l'organisme. Venus soutenir une cause importante, beaucoup ont toutefois passé une soirée légère et profité de la bonne ambiance tout en se serrant les coudes.

Zahia Dehar, pour l'occasion, avait choisi une tenue fleurie, transparente, laissant entrevoir l'intégralité de ses sous-vêtements blancs. Et elle n'était pas seule à avoir joué le jeu des tissus invisibles. La comédienne Sabrina Ouazani, star de la série Plan Coeur, actuellement à l'affiche du film Kung Fu Zohra de Mabrouk el Mechri, s'est jointe aux festivités au bras de Djanis Bouzyani (actuellement dans I Love America sur Amazon Prime Video), dans une robe fendue au buste léger. Bilal Hassani, qui a passé une partie de la soirée avec sa grande copine Zahia - elle a posé sa voix en introduction de son dernier album Contre soirée - avait également le corps recouvert de dentelle... les pieds confortablement installés dans une paire de Louboutin aux semelles écarlates.

Bien sûr, ce qu'il faut retenir de cette soirée, c'est qu'elle était organisée en faveur de l'association Un Avenir pour les Enfants du Monde, au profit des enfants du Rwanda. L'association AEM est née de la rencontre entre Babeth Djian, présidente d'honneur, fondatrice et directrice du magazine Numéro, et de Laurence Valensi, présidente, engagée dans l'action humanitaire au Rwanda. En unissant leurs forces, ces deux femmes agissent dans les domaines de l'éducation, de la nutrition, de la santé et du développement pour offrir aux enfants dignité et avenir. Leurs actions permettent de scolariser, nourrir et soigner plus de 2500 enfants par jour, donnent accès aux soins à plus de 20 000 villageois et ont permis de construire, entre autres, des établissements scolaires, des centres de santé et des cantines...