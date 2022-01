Guillaume Labbé (Plan Coeur) et les scènes de nudité : l'acteur à l'aise face caméra ? Il donne des précisions

A l'occasion de la sortie de la saison 3 de la série Plan Coeur sur Netflix, l'acteur français Guillaume Labbé, athlète et ancien joueur de rugby, s'est confié chez nos confrères de Télé-Loisirs sur sa manière d'aborder les scènes de nudité. En effet, le parisien de 28 ans, qui évolue dans une fratrie de comédiens, est déjà apparu de nombreuses fois dévêtu dans la série phénomène Netflix au côté de sa sublime partenaire Sabrina Ouazani .

A priori, pas vraiment un problème pour cet ancien sportif de haut niveau. "J'ai beaucoup fait de sport en groupe, j'ai donc toujours été plutôt à poil dans des vestiaires et je n'ai jamais été gêné par ça", a t-il déclaré à nos confrères.

Néanmoins, une fois sortie du vestiaire, cela peut s'avérer plus compliqué pour celui qui n'a pas gardé un fier souvenir de sa participation au calendrier des Dieux du stade. "Avec mes deux frères, on faisait du sport et on se parlait assez régulièrement nus après le sport. Je n'ai donc pas trop de problème avec la nudité sur les plateaux ou peut-être uniquement quand il y a des scènes d'amour et que je ne connais pas la comédienne au début. Mais si je suis le seul à l'écran, où là par exemple avec Sabrina Ouazani, ça ne me gêne pas d'être nu avec quelqu'un. Il ne faut pas qu'autour il y ait 150 000 personnes et encore... franchement, je n'ai jamais été dérangé par ça", a-t-il confié. Sabrina Ouazani, en couple avec Franck Gastambide, appréciera le constat de son partenaire à l'écran.

En tout cas, Guillaume Labbé a bien compris qu'aussi bien en sport qu'en comédie, son corps demeure son outil de travail, même si quand on lui demande si cela génère du stress pour lui, il répond : "Non, car je me mets une pression personnelle qui dépasse complètement mon métier. Comme j'adore faire du sport, je me maintiens tout seul car je suis absolument stressé par une chose, c'est de devenir moins performant physiquement avec la vieillesse et avec les sports que je pratique, ça me frustrerait si je commençais à avoir moins d'endurance ou de force. C'est donc dans ma vie que je me mets cette pression pour qu'à l'image je reste comme ça. Mais sinon j'aime travailler mon corps en fonction de mes rôles. Être plus musclé ou non. Ça fait partie du métier."