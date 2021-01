Sabrina Ouazani sublime en bikini, de "belles choses" prévues avec Franck Gastambide

Faire un enfant, me marier...

Dans une interview accordée à Télé 7 Jours au mois de janvier 2021, Sabrina Ouazani évoquait ses ambitions professionnelles... mais aussi son envie de fonder une famille. "Construire, professionnellement, à travers l'écriture ou la comédie, listait-elle en parlant de ses voeux pour la nouvelle année. Et personnellement : faire un enfant, me marier... Et retourner au Parc des Princes !" Verra-t-on bientôt l'ombre d'un baby bump dans la série Plan Coeur sur Netflix ? Difficile à dire. Il y a un an, à peine, Franck Gastambide n'avait qu'une idée en tête : le boulot, le boulot et encore le boulot. "La suite logique serait qu'on fasse un film ensemble, une comédie romantique par exemple, confiait-il à Télé Loisirs. Ça serait une bonne idée. C'est dans ma tête depuis longtemps. On a tous les deux des choses à accomplir de notre côté avant. Mais ça semble évident qu'on finisse par faire une comédie romantique ensemble." Et plus si affinité ?