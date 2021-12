Zaho et Florent Mothe mariés : leur fils Naïm, 3 ans, véritable star des fêtes de Noël !

On a été discret sur ce coup-là

Mais le frangin n'est pas le seul à avoir la bague au doigt. Zaho a rencontré Florent Mothe en 2015, alors qu'elle incarnait la fée Morgane dans la comédie musicale La légende du roi Arthur - il tenait le rôle du célèbre souverain. Or, ces deux-là n'ont pas tissé que des liens d'amitié lors de cette expérience musicale, et ils se sont même dits "oui" il y a belle lurette ! "Florent était très réservé, trop poli, trop parfait, trop propre sur lui. Je déteste la perfection et je me demandais : quel est son défaut ?, confiait pourtant l'artiste de 41 ans au magazine Gala. Je ne le sentais pas très ouvert, pas très accessible." Leur histoire d'amour, pourtant, a fini par entrer dans la légende...