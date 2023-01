Zaz hyper sexy : elle joue les mannequins à la Fashion Week de Paris

Dès lors, sa participation à la Fashion week, événement majeur de l'une des industries les plus polluantes, a de quoi interroger. Mais sur Instagram, la star de 42 ans a expliqué la valeur sentimentale toute particulière de la création dans laquelle elle a défilé, qu'elle aurait normalement dû porter lors de sa tournée.

"Qui l'aurait cru ! Clara m'a fabriqué une robe lumineuse pour ma tournée. Pour des raisons de scénographie je n'ai pas pu la porter sur scène. Un an après, Clara lance un défilé pour présenter toutes ses créations. Elle me propose de porter cette robe. Moi ? Un défilé ? Quelle folie ... allons-y ! Symbole de la tempérance dans son projet Arcade, j'ai hier fait mon tout premier défilé. Je me suis amusée. J'ai découvert un univers. Le lieu était magnifique, les creations folles et toutes les équipes passionnées. Merci Clara de m'avoir permise de te voir réaliser ton projet et le vivre à tes côté. C'était un délicieux cadeau ! Hâte de vivre les prochaines nouvelles expériences maintenant", a-t-elle fait savoir. L'horizon d'une nouvelle carrière pour Zaz ?