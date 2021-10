Zaz mariée en secret : la chanteuse dévoile sa bague pour la première fois !

Retirée de la vie médiatique pendant plus de trois ans, Zaz fait son grand retour pour le plaisir de ses fans. Une absence durant laquelle la star qui rayonne en Amérique latine n'a pas chômé puisqu'elle a pu concevoir - pendant la crise sanitaire - son dernier album Isa (Capitol). Ce dimanche 24 octobre 2021, dans l'émission L'Hebdo de la musique sur W9, la chanteuse de 41 ans a dévoilé, en exclusivité, s'être mariée.

Reçue par la journaliste Erika Moulet, Zaz a accepté de répondre aux questions vidéos de nombreux fans. Un jeune garçon en particulier a été très curieux au sujet de sa vie privée puisqu'il lui a demandé de révéler un secret qu'elle n'a jamais dit à personne. Très proche de ses fans, la chanteuse a alors accepté de lui dévoiler un secret de taille : son mariage. "Ah bah ouais, je vais te dire un secret que j'ai jamais dit à personne, par exemple, je me suis mariée", a-t-elle indiqué, le sourire aux lèvres tout en montrant sa bague. Une nouvelle inattendue qui a interloqué l'animatrice. "Ah bah ça, c'est un scoop", a enchaîné l'ancienne chroniqueuse de Touche pas à mon poste. Un heureux événement qui s'est produit à l'étranger et au sujet duquel l'artiste n'a pas souhaité apporter de plus amples informations.

Révélations sur révélations

Depuis son retour, Zaz fait révélation sur révélation au sujet de sa vie de couple. D'habitude très discrète sur sa vie privée, Isabelle Geffroy (de son vrai nom) avait jeudi dernier fait de timides confidences à ce sujet auprès de nos confrères de Gala. Car après avoir évoqué les nombreuses critiques auxquelles elle a dû faire face durant sa carrière, l'interprète de Je veux s'est ensuite un peu plus épanchée sur son confinement. "Il fallait que je m'occupe de moi, que je fasse des choses pour moi." Et de poursuivre, sur son idylle avec son mystérieux époux : "De plus, j'avais rencontré quelqu'un et je voulais construire avec lui, prendre du temps." Juste après, la chanteuse révélait au Parisien que son compagnon, qui est donc en réalité son mari, est le papa d'une petite fille et qu'elle est donc belle-maman. Pour son plus grand plaisir !