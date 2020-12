Erika Moulet : Que devient l'ancienne chroniqueuse de Touche pas à mon poste ?

Après un an en tant que chroniqueuse sur le plateau de TPMP, Erika Moulet quittait l'équipe de Cyril Hanouna à la fin de la saison 2016. Un départ précipité qui serait dû aux inimitiés entre la jeune femme et d'autres chroniqueurs (Matthieu Delormeau et Enora Malagré pour ne pas les citer). Depuis, la jolie brune n'a pas quitté l'univers de la télévision et du divertissement. Bien au contraire. Après avoir animé des émissions comme Bertrand Chameroy retourne la télé, les W9 d'Or ou Talents W9 (en 2016), elle a également présenté Nouvelle Star, ça continue... à la rentrée 2017 sur M6.

L'ancienne journaliste de LCI est également devenue maman pour la troisième fois. Déjà mère de Kéandre (né le 8 mai 2010) et Ernest (né en octobre 2011), Erika et son chéri - le musicien Bachar Khalifé - ont accueilli une petite fille prénommée Nirvana en mars 2018.