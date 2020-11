Suicide de Christophe Dominici : Accusé de violences conjugales et de vol... ses dernières années compliquées

Le monde du rugby et plus largement du sport est en deuil. Christophe Dominici est mort ce mardi 24 novembre 2020. L'ancien joueur du Stade Français et de l'équipe de France s'est suicidé. Ces dernières années, la vie, aussi bien personnelle et professionnelle, du sportif semblait tumultueuse. Entre des accusations de violences conjugales, de vol avec violences et l'échec d'un projet de rachat de club, Christophe Dominici enchaînait les déconvenues.

5 titres de champion de France et deux coupes d'Europe avec le Stade Français, deux victoires en Tournoi des Six Nations et un total de 67 sélections avec l'équipe de France : Christophe Dominici a connu une carrière glorieuse ! Sa descente aux enfers a commencé en 2017, 9 ans après sa retraite sportive. L'ancien trois-quarts est alors accusé de violences domestiques sur sa compagne, Loretta Denaro. Les époux se seraient disputés un soir de novembre, dispute à l'issue de laquelle Christophe Dominici aurait appelé les pompiers, craignant que Loretta, avec qui il aurait échangé des coups, se soit grièvement blessée. Les intéressés avaient ensuite fermement démenti l'information de Closer.

En juillet, une plainte est déposée pour vol avec violences.

Plus récemment encore, en juin dernier, Christophe Dominici avait essuyé un revers professionnel. L'ancien rugbyman s'était associé à des investisseurs émiratis pour racheter le club de rugby de Béziers, évoluant en Pro D2. Son projet avait finalement été écarté au profit d'un autre projet jugé plus "concret" par la direction du club. "Je veux rétablir la vérité dans cette histoire où nous avons été traités comme des moins que rien. Nous avons appris la fin des discussions par l'AFP. C'est un manque évident de respect et d'élégance", avait déploré Christophe Dominici.

La dernière frasque de Dominici remonte au mois suivant. Le 5 juillet 2020 à Sanary-sur-Mer, dans le Var, le défunt se serait rendu torse nu dans une boutique de chapeaux et aurait souhaité négocier la vente à crédit d'un panama, qu'il aurait réglé ultérieurement. Suite au refus de la plaignante, Christophe Dominici l'aurait violemment poussée au sol, aurait vandalisé le magasin et pris la fuite, avec le chapeau. Rattrapé par des commerçants, l'ancien Bleu aurait rendu l'accessoire et poursuivi sa course.

Blessée, l'employée de la boutique avait appelé la police et s'était fait prescrire 5 jours d'incapacité temporaire de travail. Une plainte contre Christophe Dominici fut posée pour vol avec violences.

Christophe Dominici s'est donné la mort ce mardi 24 novembre 2020 en se jetant du toit d'un immeuble, au Parc de Saint-Cloud. Un témoin l'aurait vu faire une chute de 10 mètres.