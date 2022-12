Zazie forcée de déménager : nouvelle demeure trouvée suite à de graves problèmes de voisinage

Mercredi 14 décembre, sur le plateau de l'émission C à Vous diffusée sur France 5, alors qu'elle était venue faire la promotion de son onzième album studio intitulé Aile-P, Zazie a été interrogée sur ses récents problèmes de voisinage qui étaient liés à son activité musicale. "Tout est vrai ? C'est Paris ?", lui a demandé Anne-Elisabeth Lemoine, après avoir précisé que la chanteuse évoquait notamment ce sujet dans son titre Let it shine, issu de son nouveau projet.

"Oui, alors c'est vrai que j'aimerais pas être ma voisine. Je suis quelqu'un de crépusculaire. Cela m'arrive de mettre la musique assez fort. Je pense que cela peut fatiguer le voisin", a-t-elle expliqué. Une situation qui l'a donc contrainte à déménager. "J'ai trouvé une petite maison pour avoir un peu moins de murs mitoyens et de problèmes de sons", a-t-elle précisé, avant de révéler, à la demande de l'animatrice, le lieu où elle réside désormais : "Je suis dans le 20e (arrondissement de Paris, ndlr), j'adore cet endroit".

Des voisins "peu fan des décibels"

Un quartier qu'elle connaît bien puisqu'elle a dû, il y a quelque temps, vendre l'ancienne usine à moutarde dans laquelle elle habitait à Belleville, ce logis étant un peu disproportionné. Et c'est donc l'appartement qui a suivi qui a posé problème à ses voisins, qui d'après le journal Libération, étaient "peu fan des décibels" et qui l'auraient ainsi "convaincue de mettre un terme à cette proximité mal insonorisée".

Une anecdote qu'elle avait déjà racontée le 23 septembre dernier sur les ondes de RFM, en expliquant notamment qu'elle venait à peine de déménager : "J'ai redéménagé il y a moins d'un mois. J'en peux plus ! Je suis dans Carton Land, j'hésite même à les défaire du coup !". Elle avait notamment raconté, dans les détails, à quel point ses voisins étaient agacées par ses performances vocales. L'un d'entre eux n'était d'ailleurs pas parvenu à maîtriser sa colère.

"Je me suis fait défoncer ma porte ! Pourquoi tant de haine, tu vis ça quand t'es étudiant. Là tu te dis 'Non quand même j'ai un statut', non pas du tout ils s'en foutent complètement ! Même à 18h quoi, en train de vérifier une tonalité à la main droite au piano donc c'est pas tonitruant non plus", avait-elle raconté. Une histoire qui appartient donc désormais au passé puisqu'elle semble désormais bien installée, à l'abri d'un quelconque problème de voisinage.