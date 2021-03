Ziba Kelly : La chanteuse détient un record farfelu... grâce à ses cheveux !

Voilà une personne qui devrait vous rappeler de jolis contes de fées. Âgée de 30 ans, la chanteuse et parolière Ziba Kelly détient le record de la plus longue chevelure d'Angleterre avec pas moins d'1m83 au compteur ; alors qu'elle mesure 1m64 ! Ce qui, fatalement, lui vaut le surnom de Princesse Raiponce de la part de ses amis. "Ils poussent très vite, a-t-elle raconté, comme le rapporte le Daily Mail. Peut-être de 5 centimètres tous les mois."

J'ai glissé sur mes cheveux de nombreuses fois en sortant de la douche

Bien sûr, une telle crinière ne s'obtient pas sans le moindre sacrifice. Ziba Kelly entretient ce curieux challenge depuis l'âge de 13 ans, quand elle a décidé qu'elle n'irait plus chez le coiffeur. Si elle adore ce look, elle admet aisément qu'il s'accompagne de quelques difficultés. Ses cheveux pèsent, par exemple, près de 2kg quand elle sort de la douche. "Parfois, je suis obligée de les suspendre à un crochet disposé dans la cabine pour éviter ce poids sur ma nuque et sur mes épaules, poursuit-elle. J'ai glissé sur mes cheveux de nombreuses fois en sortant de la douche, autant de fois qu'il m'arrive de refermer une portière de voiture dessus."

La jeune artiste a pris certaines habitudes et elle ne changerait de coiffure pour rien au monde. Elle évite soigneusement de sortir avec les cheveux détachés et évite comme la peste, bien sûr, les escalators. Bien dans ses baskets, comme dans ses casquettes, Ziba Kelly est l'heureuse compagne de Kofi Badu, 39 ans, avec qui elle vit à Loughborough, dans le Leicestershire. À propos de la toison d'or de sa chère et tendre, il affirme que celle-ci l'oblige à rester sur ses gardes, puisque les mèches de la chanteuse se transforment en de véritables armes fatales dès qu'elle secoue la tête. Un poil tiré par les cheveux, peut-être...