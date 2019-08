Zinédine et Véronique Zidane câlins : vacances sportives et complicité

Après quinze ans passés au Real Madrid, au plus près de son papa, Luca Zidane a décidé de partir. À 21 ans, le talentueux gardien de but vient de signer pour une saison au Racing Santander, un club espagnol de deuxième division situé sur la côte basque. Un choix sage, puisqu'il pourra enfin avoir du temps de jeu après tant de saisons en tant que numéro trois dans les buts.

Pour l'épauler dans ce nouveau départ, ses parents, Véronique et Zinédine Zidane, sont venus lui rendre une petite visite. "Training time", a fait savoir Zizou sur Instagram en marge d'une photo de son épouse, de son fils (qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau) et de lui. À en croire leurs publications, il semblerait que Luca se soit entraîné avec ses parents, qui portaient des chaussures et des vêtements de sport. Des vacances sportives pour le couple dans la jolie ville côtière de Santander, en Espagne.

Justement, Véronique Zidane et son mari de longue date, Zinédine, ont profité de cette visite à leur fils pour faire un peu de marche. Depuis ce qui ressemble à un point d'observation, où l'on peut voir une mer à perte de vue et des bateaux, les amoureux posent, enlacés. "Good time", écrit tendrement l'ancien champion du monde en légende de cette jolie photo.