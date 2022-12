Zinedine Zidane : Rares confessions sur ses enfants et l'héritage qu'il veut leur transmettre

C'est l'une des plus grandes légendes du football et du sport plus globalement. À 50 ans, Zinedine Zidane a tout réussi dans sa vie et s'il peut être particulièrement fier de sa carrière professionnelle, il peut également l'être de la belle vie de famille qu'il a su construire. Avec sa femme Véronique, son amour de jeunesse qui partage sa vie depuis près de trente ans, il a eu 4 enfants. Enzo, Luca, Théo et Elyaz, tous devenus des footballeurs de grand talent et lorsqu'on lui demande ce qu'il aimerait leur transmettre, la réponse est précise. "Ce que ma mère et mon père m'ont transmis à moi ainsi qu'à mes frères et soeurs", révèle-t-il, dans une interview accordée à Gala ce 8 décembre.

Très proches de ses enfants, avec qui il part régulièrement en vacances et qui résident tous en Espagne, le pays où ils ont grandi, Zinedine Zidane ne souhaite pas pour autant leur dicter leurs choix. "Chacun de mes enfants doit vivre sa propre vie. Même quand ils sont à un âge où ils ne savent pas encore ce qu'ils veulent faire, je les laisse chercher leur propre voie. Tout ce qui compte pour moi est qu'ils soient heureux, et je suis là pour les accompagner tout au long de leur parcours", poursuit l'ancien champion du monde. Des fils qui ont tous hérité de son don pour le football et qui poursuivent à des échelles différentes leur rêve de devenir un joueur professionnel de haut niveau. "Mon rôle n'est pas de leur imposer quoi que ce soit", assure leur père, qui se voit plus comme un soutien au quotidien.

Je suis simplement là pour partager des connaissances qui pourront peut-être les aider aujourd'hui et plus tard

Connu pour sa grande humilité, le bon copain de Christophe Dugarry n'a pas changé d'un iota depuis la fin de sa carrière de joueur. Attendu comme le successeur naturel de Didier Deschamps le jour où ce dernier quittera l'équipe de France, ​​Zinedine Zidane souhaite simplement partager sa grande expérience avec ses garçons. "Je suis simplement là pour partager des connaissances qui pourront peut-être les aider aujourd'hui et plus tard", conclut-il.