Zinedine Zidane mal entouré : sa femme Véronique a éloigné "ses vieux copains jugés néfastes"

Ce jeudi 23 juin est une date à marquer d'une pierre blanche pour tous les amoureux de football , puisque Zinedine Zidane, l'un des tous meilleurs joueurs de l'histoire, fête ses cinquante ans. Un chiffre symbolique pour celui qui a tout gagné, que ce soit en club ou avec l'équipe de France. Une carrière de joueur fantastique qu'il a su poursuivre en devenant un des tous meilleurs entraîneurs actuels. Si son nom a été associé au PSG pendant de longs mois, le père de 4 garçons ne devrait finalement pas entraîner le club de la capitale, au grand dam des supporters.

S'il est plutôt discret sur sa vie privée, Zinedine Zidane intéresse énormément de gens et notamment les journalistes, à l'image de Frédéric Hermel, qui travaille pour RMC. En novembre 2019, ce dernier a sorti Zidane, une biographie consacrée à l'idole des foules et dans laquelle il évoque sa belle histoire d'amour avec Véronique, celle qui partage sa vie depuis plus de 30 ans. S'il évoque les débuts du couple, après leur rencontre à Cannes au début des années 90, il parle ensuite de l'arrivée en Italie, à la Juventus de Turin, avant le grand saut au Real Madrid, où il remportera la Ligue des champions.

À sa retraite sportive, Véronique a fait le ménage

Après son dernier match en finale de Coupe du monde en 2006, il raccroche les crampons sur un ultime coup de sang avec le fameux coup de boule asséné à Marco Materazzi. L'occasion pour Véronique de "faire disparaître de l'horizon certains vieux copains de Zizou jugés néfastes, toxiques, ou simplement de mauvais conseils". Une sacrée révélation de la part de Frédéric Hermel, qui indique donc que le grand copain de Bixente Lizarazu n'était pas forcément très bien entouré, mais il ne donne aucun nom en particulier, dommage...

Des changements qui ont visiblement porté leurs fruits puisqu'après sa carrière de joueur, Zinedine Zidane est devenu un entraîneur de grand talent et il peut certainement remercier Véronique pour son implication au quotidien.