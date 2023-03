Zinedine Zidane : Sa femme Véronique fête ses 51 ans, photos canon en bikini en son honneur

Lorsqu'on a une famille aussi grande que celle de Zinedine Zidane, on a souvent l'occasion de fêter des anniversaires. Si l'icône mondiale du football est née en juin, sa femme Véronique fête son anniversaire ce 20 mars. Une femme qui partage sa vie depuis de nombreuses années, puisqu'ils se sont rencontrés à seulement 17 ans. Un véritable coup de foudre puisqu'ils se sont mariés en 1994 avant d'avoir 4 beaux et grands garçons. Le premier, Enzo, né un an après le mariage de ses parents et devenu comme son père un footballeur de talent.

Il faut dire que le talent coule dans les veines de la famille Zidane puisque les 4 garçons du couple sont tous devenus d'excellents joueurs de foot. Si Enzo est revenu en France pendant une année avant de rentrer en Espagne, toute la famille vit désormais de l'autre côté des Pyrénées. Luca, Elyaz et Théo complètent la fratrie. Sans club depuis son départ du Real Madrid, Zinedine Zidane peut consacrer beaucoup de temps à ses proches, même s'il vient de démarrer un beau projet d'ambassadeur au sein de l'écurie de Formule 1 française, Alpine.

Luca et Enzo montrent tout leur amour à leur mère

Ce 20 mars, le champion du monde 98 va certainement passer une belle journée avec sa femme, Véronique, puisqu'elle fête aujourd'hui ses 51 ans. Pour l'occasion, leur fils Luca en a profité pour lui adresser un beau message sur son compte Instagram. Le jeune homme, suivi par plus de 1,3 million d'abonnés et qui aime bien partager de belles photos avec sa communauté, a publié un joli cliché en cette journée si spéciale. "Joyeux anniversaire ma maman, je t'aime fort", écrit celui qui est devenu gardien de but. Sur la photo on peut le voir avec son frère Elyaz bras dessus bras dessous avec leur mère, lors d'une belle journée au bord de l'eau. En maillot de bain jaune, la femme de Zinedine Zidane affiche une plastique parfaite et très sportive. Ventre plat et peau bronzée, elle est plus belle que jamais.

Enzo Zidane, le fils aîné de Zinédine et Véronique, a lui aussi partagé une photo de lui et sa maman en mode maillots de bain.