Zinedine Zidane, nouvel ambassadeur Alpine : la légende provoque l'hilarité avec son niveau d'anglais !

C'est la cerise sur le gâteau pour l'écurie Alpine, qui ne pouvait pas rêver beaucoup mieux que Zinedine Zidane comme ambassadeur pour sa nouvelle monoplace, dévoilée en grandes pompes ce 16 février du côté de Londres, en Angleterre. L'écurie va pouvoir compter sur deux pilotes français, avec Esteban Ocon et Pierre Gasly et les supporters espèrent tous que l'A523, le nouveau bolide créé spécialement pour cette année, sera à la hauteur des espérances. Et quoi de mieux que l'un des plus grands sportifs de tous les temps pour représenter la marque.

Présent hier soir et arrivé à la fin de l'évènement, Zinedine Zidane a été particulièrement applaudi par une foule ravie de cette surprise inattendue. L'entraîneur de 50 ans avait l'air très décontracté au moment de monter sur scène pour faire son petit discours d'intronisation, qu'il a démarré en français. "Je suis ravi d'être ici pour cette super soirée. J'ai vu de belles choses et je suis très heureux de faire partie de cette équipe et d'être avec vous ce soir", a déclaré le mari de Véronique, avant de s'essayer à une petite phrase en anglais : "My english is very bad (mon anglais est très mauvais)", s'excuse-t-il, provoquant des rires soutenus dans la salle.