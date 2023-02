Pierre Gasly fête ses 27 ans : Kika, la bombe qui partage sa vie, dévoile de belles photos de leur couple

Nouvelle saison et nouvelle voiture pour Pierre Gasly, qui va découvrir sa troisième écurie depuis le début de sa carrière en Formule 1. Après deux belles années au sein de Toro Rosso, le natif de Rouen rentre à la maison puisqu'il a signé chez Alpine F1 Team, qui disposera donc de deux pilotes français, puisqu'Esteban Ocon sera son partenaire. En attendant de démarrer la saison, le sportif s'entraîne, mais pense également à se détendre et passer de bons moments avec les siens et notamment avec Kika Gomes, la sublime Portugaise qui partage sa vie depuis plusieurs mois maintenant.

Plutôt discrets, les deux tourtereaux ont été aperçus au Parc des Princes pour assister à une rencontre du Paris Saint-Germain dans la capitale. Il y a quelques jours de cela, Pierre Gasly a fêté les 20 ans de sa belle en lui faisant une belle déclaration sur son compte Instagram. "Joyeux anniversaire mon amour !!!", s'était-il exclamé le 23 janvier dernier, dans la langue natale de sa chérie, à savoir le portugais. Des amoureux qui sont tous les deux Verseau puisque le pilote est lui né le 7 février et vient donc tout juste de souffler ses 27 bougies. Pour l'occasion, Kika Gomes a partagé plusieurs belles photos d'elle et du Français sur son compte Instagram, où elle est suivie près de 240 000 abonnés. "Les 27 ans de mon meilleur compagnon. Joyeux anniversaire chato", écrit-elle.

Sur les photos, on peut voir le couple prendre du bon temps lors de vacances à deux dans des endroits paradisiaques, mais également dans les plus beaux hôtels. Entre une visite au musée et une partie de jeux vidéo, Pierre et Kika semblent inséparables ces derniers temps. "Merciii mon amour", lui répond le copain de Charles Leclercl, visiblement très amoureux de la jolie brune.