Festival de Cannes : Pierre Gasly très chic pour une montée des marches rock'n'roll !

Le Grand Prix de Monaco possède une aura et un prestige pour les amateurs de Formule 1 qu'on pourrait facilement comparer à celui du Festival de Cannes pour le monde du cinéma et cette année ça tombe bien, Pierre Gasly va pouvoir faire les deux ! Le pilote français est nettement moins bien parti au championnat que l'an dernier et il se retrouve à la traîne, loin derrière Max Verstappen, Charles Leclerc ou encore son compatriote Esteban Ocon. Cela ne l'empêche pas de garder le sourire et la motivation pour espérer faire mieux et pourquoi pas du côté du Rocher, dont la course se tient ce week-end.

Mais avant de penser à l'automobile, Pierre Gasly s'est offert une petite escapade cannoise pour une belle expérience puisqu'il était au Festival de Cannes mercredi soir pour la grande première d'Elvis, le film retraçant la vie de la légende du rock. Le Français a même eu le droit de faire la montée des marches et il avait décidé de se mettre sur son 31 pour l'occasion ! Habillé d'un sublime costume noir avec noeud papillon assorti, celui qui serait en couple avec une belle italienne a fait forte impression. "Toujours reconnaissant d'avoir la chance de participer à ces magnifiques expériences entouré de personnes inspirantes. Super soirée pour l'avant-première d'Elvis hier soir", écrit-il en commentaire.

Visiblement, sa petite sortie parmi les stars a beaucoup plu puisque la publication mise en ligne hier a déjà été likée par plus de 220 000 personnes. Il faut dire que Pierre Gasly a été particulièrement chanceux d'assister à la première du très attendu Elvis. Réalisé par nul autre que Baz Luhrmann, le biopic revient sur la vie d'Elvis Presley avec dans les rôles titres Tom Hanks et la révélation Austin Butler. Une belle façon de se décontracter pour le jeune pilote de 26 ans, qui va désormais pouvoir aborder le Grand Prix de Monaco de la meilleure des manières.