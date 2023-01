Zinedine Zidane : Sa femme Véronique se montre stylée avec leur charmante belle-fille, validée par la famille

Zinedine Zidane a fait de l'Espagne son pays d'accueil et depuis son transfert au Real Madrid en 2001, il est tombé amoureux de ce pays, qu'il n'a plus quitté depuis. Si ses fils sont nés en France, ils ont tous grandi de l'autre côté des Pyrénées et possèdent la double culture. Ils vivent d'ailleurs tous en Espagne depuis le retour de l'aîné, Enzo, l'été dernier. Après une expérience compliquée du côté de Rodez (Aveyron), le footballeur de 27 ans est retourné chez lui, à Madrid, avec sa femme Karen et leur fille Mia. Si les deux plus jeunes, Théo et Elyaz, sont tous les deux dans les équipes de jeunes du Real Madrid, Luca a lui décidé de s'engager avec le club d'Eibar, situé au Pays basque, pour relancer sa carrière.

Le jeune homme de 24 ans est en couple depuis un moment avec une jolie Espagnole, plutôt discrète et qui porte le prénom de Marina. Suivie par plus de 105 000 abonnés sur Instagram, la jolie blonde est professeure des écoles, comme elle l'indique sur son profil et vient de Majorque. Avec son compagnon, elle a reçu la visite de ses beaux-parents récemment, comme Luca l'a montré sur son compte Instagram. Le gardien de but a publié deux belles photos le 30 janvier dans l'une des plus belles villes d'Espagne et la capitale culturelle du Pays basque. "Visite de Bilbao", écrit-il simplement.

Véronique toujours aussi bien habillée

Sur la première photo, on peut voir Zinedine Zidane avec sa femme Véronique et Luca, tout sourire, en train de prendre la pose dans les rues de la ville, avec en arrière-plan le fameux musée Guggenheim de Bilbao. Sur le second cliché, on peut voir que Marina est au côté de son amoureux, mais c'est surtout Véronique qui a fière allure. Pull col roulé rose, pantalon en jean large et ceinture Gucci, la jolie brune affiche un style irréprochable, comme à chacune de ses apparitions !