Zinédine Zidane : Sa femme Véronique avec sa petite fille dans les bras, nouvelle adorable photo du mariage d'Enzo

C'est l'un des évènements de la fin d'année 2022. Le 23 décembre, Enzo Zidane a épousé celle qui partage sa vie depuis plusieurs années maintenant, Karen Goncalves. Une belle cérémonie tenue totalement secrète et c'est la jeune mariée elle-même qui a dévoilé l'information sur ses réseaux sociaux quelques jours après en publiant une photo de cette journée inoubliable pour elle. Un mariage qui a eu lieu à Marrakech, au Maroc, dans un lieu sublime et non à Madrid, où la famille Zidane est installée depuis un long moment. "Il y a longtemps, j'ai dit en plaisantant à Enzo que nous allions nous marier au Maroc et que le destin l'avait fait. Sans le planifier", a expliqué Karen pour justifier le choix du couple.

Comme souvent, Zinédine Zidane était accompagné de sa femme, Véronique et les trois autres garçons du couple étaient également de la partie. Père de 4 footballeurs de grand talent, l'ancienne star de l'équipe de France était sur son 31 pour l'occasion, comme on peut le voir sur les photos dévoilées par Luca Zidane le 20 février dernier. Le gardien de but de 24 ans a décidé de partager plusieurs photos du mariage de son grand frère et sur la première d'entre elles, on peut voir la famille au complet sur le tapis rouge installé pour l'occasion. Sur le cliché, c'est Véronique qui tient Sia, la fille d'Enzo et Karen, dans ses bras.

Sia, star du mariage de ses parents

Les 4 frères, Enzo, Luca, Théo et Elyaz ont ensuite pris la pose et on peut une fois de plus s'apercevoir qu'ils sont le portrait craché de leur père ! "Mariage 23.12.22", écrit simplement Luca en commentaire des nombreuses photos qu'il a partagé avec ses fans. On le voit notamment au moment de faire un petit discours, micro à la main ou encore avec sa grand-mère, main dans la main. "Je t'aime mon frère", lui répond avec amour Enzo en commentaire, tandis que Franck Ribéry a également tenu à féliciter le clan Zidane pour ce bel évènement.