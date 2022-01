Zone interdite sur l'islam radical : Une étudiante voilée "piégée" par la prod', une plainte bientôt déposée

Une plainte bientôt déposée

Aujourd'hui, la jeune femme ne compte pas se contenter d'une vidéo sur les réseaux sociaux. "Les femmes se sont tues trop longtemps. Moi aujourd'hui, Lilia Bouziane, femme musulmane et française, je ne vais pas me taire et je ne vais pas laisser passer ce genre de choses. J'ai été trahie et manipulée par les journalistes de Zone interdite, lâche-t-elle. J'accuse le mensonge, la malhonnêteté et l'acharnement des journalistes. Vous êtes malheureusement tombés sur la mauvaise personne, vous avez tenté de toucher mon intégrité et ça... c'est une zone interdite."

Et de préciser que son dépôt de plainte est "en cours avec [son] avocat" Maître Jean-Christophe Basson-Larbi, connu notamment pour avoir défendu le motard placé en garde à vue dans la terrible affaire de la tuerie de Chevaline. Enfin, Lila Bouziane invite ses près de 12 000 followers sur le réseau social à signaler, comme elle, l'émission au CSA. Pour l'heure, ni la production, ni M6, ni Ophélie Meunier, l'animatrice de Zone interdite, n'ont publiquement réagi.