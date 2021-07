ZZ Top : Mort de Dusty Hill, bassiste du groupe, à 72 ans

Dusty Hill a eu une vie rock'n'roll mais une mort paisible. Le bassiste du groupe ZZ Top est décédé mercredi 28 juillet 2021 dans son sommeil, chez lui, à Houston au Texas. Il avait 72 ans.

C'est l'attaché de presse des musiciens qui a annoncé la triste nouvelle, à laquelle ses anciens camarades de scène ont rapidement réagii : "Nous sommes très attristés par la nouvelle du décès, dans son sommeil à son domicile de Houston (Texas) de notre 'Compadre' Dusty Hill", ont fait savoir le batteur Franck Beard, ainsi que le chanteur et guitariste Billy Gibbons, via un message posté sur leur site. Il ont ajouté : "Ta présence inébranlable, ta bonne humeur et ton engagement permanent pour nous permettre d'atteindre le 'Top' nous manqueront, à nous et aux légions de fans de ZZ Top dans le monde entier."

Presque une semaine avant la mort de Dusty Hill, le 23 juillet 2021, Franck Beard et Billy Gibbons avaient annoncé que leur bassiste devait faire "un rapide détour par le Texas, pour régler un problème de hanche". Il a donc été remplacé pour leur tournée d'été, une première depuis la création du groupe.

Si le groupe ZZ Top était connu pour son trio de rockeurs barbus qui portaient souvent des lunettes de soleil. Ils étaient un emblème aux États-Unis, et encore plus particulièrement au Texas ! Le groupe avait même été désigné symbole du Redneck rock. Les ZZ Top ont connu le top de leur carrière dans les années 1970-1980. Si leur morceau La Grange est toujours dans les têtes, leurs plus grands succès commerciaux restent Gimme All Your Lovin et Sharp Dressed Man.

En 2004, le groupe américain est entré au musée Rock and Roll Hall of Fame. Les ZZ Top y ont été présentés par le guitariste des Rolling Stones, Keith Richards.