Diaporama : "Ensemble, elles sont parties dans le sud" : Muriel Robin et Anne le Nen, leur décision face à l'affaire Palmade

1 / 23 "Ensemble, elles sont parties dans le sud" : Muriel Robin et Anne le Nen, leur décision face à l'affaire Palmade

2 / 23 Le plus grand soutien de Muriel Robin en ce moment, c'est Anne Le Nen, son épouse Muriel Robin et sa femme Anne Le Nen - Remise du prix "Fonds de dotation Line Renaud-Loulou Gasté" pour la recherche médicale à la Maison de la Recherche à Paris © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, COADIC GUIREC / BESTIMAGE

3 / 23 Depuis l'accident de voiture de Pierre Palmade, qu conduisait sous l'emprise de stupéfiants, Muriel Robin est anéantie et "écoeurée" Muriel Robin et Pierre Palmade - Inauguration de la statue de cire de "Muriel Robin et Pierre Palmade" au musée Grévin à Paris le 25 octobre 2021. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, COADIC GUIREC / BESTIMAGE

4 / 23 Malgré elle, Muriel Robin fait face aux regards des autres. Mal à l'aise, elle a donc pris le large Muriel Robin - Avant-première du film "La chambre des merveilles" au cinéma Pathé Wepler à Paris, le 6 mars 2023. © Jonathan Rebboah / Panoramic / Bestimage © BestImage, Jonathan Rebboah / Panoramic / Bestimage

Avec Anne Le Nen, elle s'est éloignée de Paris : " Ensemble, elles sont parties dans le sud de la France. Loin du bruit, de la déferlante infernale des informations retraçant l'affaire" précise "Paris Match"

Depuis l'affaire, Muriel Robin se sent comme prise au piège : " Quoiqu'elle fasse à présent, la comédienne est mal à l'aise. Si elle le soutient, elle sera suspectée de manquer d'empathie envers ses victimes. Si elle coupe les ponts, on l'accusera de trahir une vieille amitié."

C'est dans les bras d'Anne Le Nen, l'amour qui l'a si souvent sauvée, qu'elle a donc choisi de s'éclipser...

Exclusif - Muriel Robin - Tournage de l'émission "La Fine Equipe de Pierre Palmade", diffusée le 25 juin sur France 2

Exclusif - Muriel Robin - Spectacle "Elles se croient toutes Joly" en hommage à Sylvie Joly, mis en scène par Pierre Palmade, au théâtre de Paris dans le 9ème arrondissement à Paris, le 26 octobre 2015

Muriel Robin et Pierre Palmade - Générale du nouveau spectacle "Muriel Robin et Pof !" au Palais des Sports à Paris le 3 octobre 2019.

Exclusif - Après l'inauguration de l'exposition en plein air "Raymond Devos et ses Héritiers" dans le parc de la mairie de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, le 22 octobre 2022. Alex Lutz, lauréat du Grand prix Raymond Devos de la langue française 2022, et Muriel Robin, Grand prix du centième anniversaire de la naissance de Raymond Devos.

Anne Le Nen et sa femme Muriel Robin - Inauguration de la statue de cire de "Muriel Robin et Pierre Palmade" au musée Grévin à Paris le 25 octobre 2021.

Exclusif - Muriel Robin, Pierre Palmade - Tournage de l'émission "La Fine Equipe de Pierre Palmade", diffusée le 25 juin sur France 2

