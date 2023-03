"Ensemble, elles sont parties dans le sud" : Muriel Robin et Anne le Nen, leur décision face à l'affaire Palmade

Muriel Robin est en pleine promotion du prochain film de Lisa Azuelos, La chambre des merveilles, dans lequel elle donne la réplique à Alexandra Lamy. Mais l'humoriste et comédienne n'a pas le coeur à la fête. Ou plutôt plus depuis cette terrible soirée du 10 février, date à laquelle Pierre Palmade s'est retrouvé mêlé à un grave accident de voiture. La légèreté a vite laissé place à l'inquiétude. En apprenant l'hospitalisation de son ami de toujours, Muriel Robin a couru à son chevet, dans la crainte qu'il ne s'en sorte pas. Avant d'apprendre que cette collision qui a coûté la vie d'un bébé et détruit celles de trois autres personnes, Pierre en était le principal responsable, ayant conduit sous l'emprise de stupéfiants.

Les victimes sont plus nombreuses qu'on ne le pense. Il y a celles physiquement impliquées, et il y a les autres, dommages collatéraux des excès de Pierre Palmade malgré leur volonté de l'aider à se libérer de ses addictions. Muriel Robin en fait partie comme le dévoile Paris Match dans son édition du 9 mars 2023. Au-delà du choc et de la déception, "écoeurée" par les résultats des examens toxicologiques, Muriel Robin est surtout anéantie. Avec sa femme Anne Le Nen, elle s'est protégée. "Ensemble, elles sont parties dans le sud de la France. Loin du bruit, de la déferlante infernale des informations retraçant l'affaire", précise l'hebdomadaire.

La comédienne est mal à l'aise

Même si elle n'a rien provoqué, Muriel Robin est confrontée aux regards des autres : "Depuis l'affaire, les rencontres, les regards sont plus difficiles à soutenir". Raison pour laquelle elle a quitté la première projection du film de Lisa Azuelos le 4 mars dernier : "À la fin du film, elles ont rejoint les comédiens pour partager un pot informel mais se sont éclipsées rapidement". Partir quelques temps était le meilleur moyen de se ménager et de s'éloigner du tumulte qui la plonge dans un profond chagrin.

Muriel Robin ne peut pas défendre l'indéfendable. Encore moins depuis qu'elle a "croisé la famille que son ami a brisée" dans les couloirs de l'hôpital : "Elle a fondu en larmes dans leurs bras, partageant leur peine, se sentant presque coupable de ne pas avoir pu leur éviter ce drame." Pourtant, elle semble comme prise au piège : "Quoiqu'elle fasse à présent, la comédienne est mal à l'aise. Si elle le soutient, elle sera suspectée de manquer d'empathie envers ses victimes. Si elle coupe les ponts, on l'accusera de trahir une vieille amitié". C'est dans les bras d'Anne Le Nen, l'amour qui l'a si souvent sauvée, qu'elle a donc choisi de s'éclipser pour penser, enfin, un peu à elle.