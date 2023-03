Diaporama : "Il a commencé à draguer mon ex-femme" : Christophe Dugarry balance sur un célèbre président français, révélations coquines

1 / 18 "Il a commencé à draguer mon ex femme" : Christophe Dugarry balance sur un célèbre président français, révélations coquines

3 / 18 Le champion du monde 98 fête aujourd'hui son anniversaire. Le compagnon de Yasmina a annoncé récemment qu'il allait devenir papa pour la 4ème fois Exclusif - Christophe Dugarry et sa compagne Yasmina lors de la soirée du grand gala du "Marrakech du Rire 2022" pour la 10ème édition au palais El Badiî à Marrakech, Maroc, le 18 juin 2022. © Rachid Bellak/Bestimage © BestImage, RACHID BELLAK / BESTIMAGE

4 / 18 Il y a quelques années, Christophe Dugarry a raconté une drôle d'anecdote datant de nombreuses années, à l'époque où il était encore avec sa première femme, Frédérique Archives - Christophe Dugarry et son ex femme, Frédérique à l'Élysée © BestImage, AGENCE / BESTIMAGE

5 / 18 L'ancien footballeur a été invité à l'Élysée après la victoire en Coupe du monde et visiblement, Jacques Chirac a été particulièrement bienveillant avec sa femme de l'époque Exclusif - Premiere apparition officielle de Jacques Chirac depuis 6 mois aux cotes de Bernadette et de Maryvonne Pinault a la terrasse de chez Senequier a Saint Tropez le 3 octobre 2013. © BestImage, RENAUD BACHOFFNER / BESTIMAGE

6 / 18 "Il a commencé à draguer mon ex femme: "Vous avez de beaux yeux etc...'", a raconté Christophe Dugarry concernant la rencontre entre Frédérique et Jacques Chirac Christophe Dugarry - Célébrités dans le village des internationaux de France de tennis de Roland Garros à Paris, France, le 31 mai 2019. © JB Autissier / Panoramic / Bestimage © BestImage, JB Autissier / Panoramic / Bestimage

7 / 18 Une petite anecdote amusante et qui colle bien au personnage de séducteur de l'ancien président de la République, qui s'est éteint en septembre 2019 Jacques Chirac - Obseques de Antoine Veil au cimetiere du Montparnasse a Paris. Le 15 avril 2013 © BestImage, JACOVIDES-MOREAU / BESTIMAGE

