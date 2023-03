"Il a commencé à draguer mon ex-femme" : Christophe Dugarry balance sur un célèbre président français, révélations coquines

Il y a des périodes plus propices que d'autres aux anniversaires et en ce moment, plusieurs footballeurs très célèbres ont la chance de fêter le leur. Le 21 mars, c'est nul autre qu'Antoine Griezmann qui a pu souffler ses 32 ans même s'il est loin de sa femme, car il a eu la chance d'être appelé une nouvelle fois en équipe de France. Le même jour, c'est nul autre que le génie brésilien Ronaldinho qui a lui fêter ses 43 ans et on imagine que l'ancien joueur du PSG a dû faire un sacrée fiesta. Trois jours plus tard, c'est au tour de Christophe Dugarry de célébrer son anniversaire.

Le champion du monde fête aujourd'hui ses 51 ans et il va certainement faire ça en compagnie de Yasmina, la belle brune qui partage sa vie et avec laquelle il va avoir un deuxième enfant très prochainement, comme il l'a annoncé il y a quelques jours en interview. Avant de trouver l'amour avec sa nouvelle compagne, Christophe Dugarry a été un homme marié par le passé, avec une certaine Frédérique. Si l'on ne sait pas grand chose sur la jolie brune aux yeux bleus, elle est la mère des deux premiers enfants de l'ancien footballeur, devenus deux grands garçons avec lesquels il a fait une apparition remarquée par le passé.

Champion du monde avec son grand copain Zinedine Zidane en 1998, Christophe Dugarry a eu, comme le veut la tradition, l'honneur d'être accueilli à l'Élysée par le président de la République pour une belle cérémonie. À l'époque, ce n'est autre que Jacques Chirac qui était en place et visiblement, ce dernier a été fidèle à sa réputation de grand séducteur. "Il a commencé à draguer mon ex femme: "Vous avez de beaux yeux etc...'", a raconté le grand sportif en 2019 dans son émission de l'époque sur RMC, Team Duga. Avant de poursuivre son anecdote : "Après, il est passé à la femme de Christian Karembeu, bref il avait un petit mot pour toutes les femmes. Mais c'était fait avec beaucoup de classe, d'élégance, de bienveillance. Quand les politiques viennent se faire mousser dans un vestiaire, les joueurs se méfient généralement. Mais avec lui, pas du tout."

Une petite histoire amusante et on sent que Christophe Dugarry portait dans son coeur l'ancien président, qui s'est éteint le 26 septembre 2019 à Paris.