Diaporama : "Il l'a fait sous champignons" : Johnny Hallyday drogué avec un célèbre chanteur, Jean Reno balance !

Illustrations de l'exposition Johnny Hallyday à Bruxelles le 19 décembre 2022. Johnny Hallyday l'Exposition, exposition immersive sur 3000 m2, ouvre ses portes à Bruxelles au Palais 2. C'est un vrai voyage dans les coulisses de la vie de Johnny grâce notamment à des installations scéniques inspirées de ses concerts, de la présentation de plus de 50 costumes et guitares provenant de la collection de Johnny et Laeticia Hallyday, et des souvenirs partagés grâce à la voix de Jean Reno. L'exposition sera ouverte jusqu'au 15 juin 2023 puis arrivera à Paris en janvier 2024. L'exposition se termine par un moment fort et unique, avec la reproduction à l'identique du bureau de sa maison de Marnes-la-Coquette, la Savannah, où il a rendu son dernier souffle, et par un film, en mémoire des funérailles historiques de Johnny Hallyday à Paris. © Dominique Jacovides / Bestimage © BestImage

