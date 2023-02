Diaporama : "J'ai su qu'il m'avait trompée..." : Caroline Margeridon seule avec ses deux enfants, son départ du château en pleine nuit

3 / 14

T. Wilson alias Zize fait aujourd'hui partie de cette filiation et tradition de comiques gaillards provençaux pittoresques, au verbe haut et à la plaisanterie truculente et poivrée. T. Wilson est, en effet, un pur produit régional et non pas un comique ersatz, né à Marseille en 1971. Après des études dans l'hôtellerie, il s'oriente en 1988 très vite vers sa passion - le théâtre- et s'inscrit à Marseille au cours du conservatoire d'I. Lamberton, professeur d'art dramatique. Après un stage au cours Florent avec R.Acquaviva et un master class avec T.Shelton, il s'éprend viscéralement pour le Music-Hall. Il s'oriente alors vers les scènes des cabarets et débute comme transformiste chez Madame Arthur en 1989, le célèbre cabaret face à Michou à Paris, rue des Martyrs. Il ramène la célèbre Coccinelle au Casino de Paris avec P.Sevran dans un spectacle de chansons Française intitulé " Paris Casino " pour Chorus Productions en 1990. Après avoir embrassé un grand succès dans la capitale, le spectacle connut ses grandes heures de gloire à l'international durant 5 ans. En 1996, il épouse Coccinelle et ouvrent ensemble le Cabaret " Chez Coccinelle " à Marseille. Puis, Thierry Wilson s'orienta pour parfaire son art vers une école de maquillages artistiques : l'école C. Chauveau et devint du coup maquilleur professionnel en 1998. Sa maîtrise de maquilleur en poche, il revint à la capitale Chez Michou en créant de nouveaux personnages au sein du célèbre cabaret à l'instar de L. Fabian, T. Aréna, M.Robin, H. Ségara... En 2005, il créé " La Table de Loulou " à Marseille et les spectacles " Cabaret Loulou ". C'est JJ Debout qui alors écrivit le thème original du spectacle. C'est à cette époque qu'il crée le personnage de Zize, une caricature outrancière de la " cagole " marseillaise. En 2009, le metteur en scène R.Acquaviva, vint le voir au Cabaret Loulou et, séduit par son personnage truculent, l'orienta vers le théâtre. En 2010, le One Miss Show " Zize 100% Marseillaise " est un succès au théâtre du Têtard à Marseille, confortant sa notoriété marseillaise. Le spectacle sera joué à Paris en 2012 à La Comédie des boulevards avec un appui de poids pour la mise en scène et l'adaptation parisienne : celui de JC Dreyfus. Le Festival d'Avignon en Juillet 2014 au Laurette Théâtre, le Théâtre La Cible à Paris, l'émission " Les Grands du Rire " sur France 3, la première partie en Janvier 2015 de Michèle Torr à L'Olympia, le SEP'ARTY au Grand Rex de Paris, " Marseille en Lettres Capitales " au Dôme de Marseille, la première partie en Juin 2015 d'A. Roumanoff au Palais des Congrès, au Festival OFF d'Avignon en Juillet 2015 et renoue sa participation en 2016 au Théâtre le Cinévox (salle 2), entre autres... Zize n'a eu de cesse depuis quelques années, au fil de spectacles toujours plus ciselés, de gagner ses galons de comique à l'envergure désormais nationale. Notre joyeux drille compte bien désormais s'installer confortablement et durablement dans le paysage humoristique avec son nouveau spectacle hilarant et décapant " La Famille Mamma Mia ! ".