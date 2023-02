"J'ai su qu'il m'avait trompée..." : Caroline Margeridon seule avec ses deux enfants, son départ du château en pleine nuit

Caroline Margeridon n'a pas sa langue dans sa poche et n'hésite jamais à raconter certains pans de sa vie privée. Entre souvenirs et anecdotes, la célèbre acheteuse de l'émission Affaire conclue s'est racontée dans son livre autobiographique paru en novembre 2021. Si elle y aborde sa riche carrière de brocanteuse, elle évoque aussi ses souvenirs amoureux heureux ou non. À plusieurs reprises, elle avoue notamment avoir été trompée par les hommes qu'elle a fréquentés...

À l'époque en couple avec le jockey Gérald Mossé, Caroline Margeridon est folle amoureuse. De leur union sont nés deux enfants : un fils prénommé Alexandre (23 ans aujourd'hui) et une fille prénommée Victoire (22 ans aujourd'hui). Malheureusement, neuf mois seulement après la naissance de la fillette, la brocanteuse découvre l'impensable. "Je ne suis pas du genre à fouiller. La base de l'amour, selon moi, c'est la confiance. Un jour, malheureusement, j'ai su qu'il m'avait trompée et notre histoire s'est terminée dans la seconde", explique-t-elle dans les pages de son livre. Sans s'attarder une seconde de plus, Caroline Margeridon prépare ses enfants et quitte le foyer familial, au beau milieu de la nuit. "Je suis partie du château à 4 heures du matin avec mes bébés sous le bras, direction Paris", ajoute-t-elle ensuite.

Je pleurais presque toutes les nuits

Aidée par un couple de Philipins "sans papiers" mais au grand coeur, Caroline Margeridon se sent entourée et soutenue. Malgré tout, il lui faudra deux longues années pour se remettre de cette trahison et de sa rupture. "Deux ans après la séparation d'avec le père de mes enfants, je pleurais presque toutes les nuits. Mais personne ne s'en apercevait, à part un couple d'amis chez qui j'allais régulièrement, que je considérais comme ma famille et qui m'ont beaucoup aidée à surmonter cette épreuve", raconte-t-elle.

Si elle met alors un point d'honneur à ne rien montrer à son entourage, sa dégradation physique parle d'elle-même. "Ne jamais montrer ses faiblesses, c'est dans mon ADN. Mais je pesais 45 kilos et tous mes amis me trouvaient affreuse...", se souvient-elle. Heureusement, la belle blonde a finalement fini par réussir à tourner la page et vit aujourd'hui une vie palpitante !