Diaporama : "J'ai vu leurs visages se figer" : Nathanaël de Rincquesen sauvé en urgence par sa compagne, sa vie chamboulée à jamais

" J'étais paralysé de tout ce côté ", détaillait-il. À l'hôpital, le verdict tombe : un " caillot bouchait un vaisseau côté droit ". Et le journaliste est bien conscient d'avoir évité le pire. " En trois heures, j'étais tiré d'affaire. (...) Sur le coup, je n'ai ressenti aucune douleur. Ce qui rétrospectivement me donne des frissons : j'aurais pu être chez moi, allongé dans le canapé, et ne me rendre compte de rien ", déclarait-il à ce propos. Nathanaël de Rincquesen et sa compagne Caroline au village lors des internationaux de France de tennis de Roland Garros, Jour 3, à Paris le 29 mai 2018. © Dominique Jacovides / Cyril Moreau / Bestimage © BestImage, JACOVIDES-MOREAU / BESTIMAGE